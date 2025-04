Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Neue Folgen: Mein erstes Mal - im klassischen Konzert

NDR Kultur Aktion: Legenden von nebenan

Bosse, Tim Bendzko & Co. in Göttingen: NDR 2 Springside Festival

Die Hürde, das erste Mal ein klassisches Konzert zu besuchen, kann groß sein. Denn wer bisher keinen Zugang zu klassischer Musik und den Konzerten hatte, wird nur selten spontan in ein Klassik-Konzert gehen. Die Lösung liegt auf der Hand: Wir laden Menschen ein, das erste Mal klassische Musik live zu erleben. Das Ergebnis: unbefangene, ehrliche und frische Blicke auf das Konzerterlebnis. "Mein erstes Mal" - das Format des NDR Elbphilharmonie Orchesters begleitet Menschen bei ihrem ersten Besuch im klassischen Konzert und zeigt ihre besondere Perspektive auf das Erlebte.

Für die Aktion "Legenden von nebenan" hat NDR Kultur Menschen im Norden gefragt: Wer hat sich in Ihrer Umgebung in besonderer Weise für Gemeinschaft, Kultur, Freiheit oder Menschlichkeit engagiert? Mehr als 100 Vorschläge haben den NDR erreicht. NDR Kultur erzählt einige der inspirierenden Geschichten im Fernsehen, im Hörfunk, online und auf Social Media.

Samstag, 10.05.2025, Göttingen

Am 10. Mai 2025 ist die Festival-Saison 2025 offiziell eröffnet – mit dem dritten "NDR 2 Springside Festival". Erstmals findet das Festival in Göttingen in der LOKHALLE statt. Freut euch auf vier großartige Pop-Acts an einem Abend unter einem Dach: Mit dabei sind Tim Bendzko, Jeremias, Mine und Bosse. Die LOKHALLE präsentiert das Mega-Event gemeinsam mit Medienpartner NDR 2 und Applaus Kulturproduktionen sowie Sponsoren aus der Region. Sichert euch jetzt Tickets!

