Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

NDR einfach.Medien: Gewinner*innen NDR Podclass Contest

2. Staffel: Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel

Aktionstage Pressefreiheit: NDR Workshops für Schüler*innen

Unter dem Motto "Generation Happy. Was gehört zu einem glücklichen Leben?" fand zum dritten Mal der NDR Podclass Contest statt. Aus 50 Einsendungen norddeutscher Schulen wählte die Jury über mehrere Runden je Bundesland die Erst-, Zwei- und Drittplatzierten aus. Die erste Folge der Sieger-Podcasts konnten die Klassen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren NDR Patinnen und Paten produzieren. Ab sofort sind sie auf ndr.de/einfachmedien verfügbar. Teilnehmen konnten Klassen und AGs aus den Klassenstufen acht und neun.

Zu den Podcasts:

Weitere Informationen Podclass Contest 2024/25: Das sind die Sieger! Vier Teams aus ganz Norddeutschland konnten sich beim Wettbewerb durchsetzen. Ihre Podcast-Folgen sind jetzt im Kasten. mehr

"Die Pfefferkörner" sind dem Verbrechen auf der Spur: Die jungen Detektive Leo, Jasina & Hakim, Amy & Moritz lösen spannende Kriminalfälle gemeinsam mit Hund Pepper. Ihren Treffpunkt haben sie in ihrem Hauptquartier in der Hamburger Speicherstadt. Mutige fünf Freunde überführen mit cleveren Tricks und Abenteuergeist in dieser Hörspiel-Kinderserie die gefährlichsten Ganoven der Stadt.

In der ARD Audiothek:

Ohne freie Presse keine freie Gesellschaft: Pressefreiheit ist wichtig für uns alle, denn Informationen und Fakten bilden die Grundlage unserer Demokratie. Doch Journalist*innen werden auch in Deutschland angegriffen und eingeschüchtert - und ziehen sich dann aus den kritischen Themen zurück. In sozialen Medien können kritische Informationen trotz Zensur ans Licht kommen - aber Social Media setzt den Journalismus auch unter Druck. Zum Tag der Pressefreiheit wollen zahlreiche Medienschaffende im NDR, in der ARD und der Medienlandschaft generell mit Schülerinnen und Schülern über Pressefreiheit, Social Media und Journalismus diskutieren. Hier können Sie sich für die Angebote bewerben.

Zur Aktion:

Weitere Informationen Tag der Pressefreiheit: NDR lädt Schülergruppen ein Anfang Mai laden wir Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 in den NDR ein. Unter anderem warten Workshops und Einblicke in den Redaktionsalltag. mehr