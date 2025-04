Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Neue Podcast-Staffel: Raus aus der Depression

Natur-Doku: Unter Orcas

Doku: Moinsen! Ich bin Axel Prahl

In sechs neuen Podcast-Folgen begrüßen Entertainer Harald Schmidt und Psychiater Prof. Ulrich Hegerl erneut Prominente, die ihre Erfahrungen mit ihrer Depression teilen: den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich, Model und Influencerin Betty Taube, den ehemaligen Profi-Fußballer Timo Hildebrand, Autorin Ronja von Rönne, Comedian Maxi Gstettenbauer und "Unter Uns"-Schauspieler Patrick Müller. Der Podcast ist eine Kooperation von NDR Info und der "Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention".

In der ARD Audiothek:

Majestätisch, hochintelligent und furchteinflößend: Orcas polarisieren wie kaum ein anderes Tier. Sind die Meeressäuger erbarmungslose Killer oder faszinierende Familienwesen? Die preisgekrönte Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek Skoglund taucht mitten "Unter Orcas". An ihrer Seite: Orca-Enthusiastin und Sängerin Sarah Connor. Mit packenden Bildern und berührenden Geschichten zeigen sie, wie vielschichtig das Leben von Schwertwalen wirklich ist.

In der ARD Mediathek:

"Moinsen!", so grüßt Axel Prahl stets und überall, auch im Münsteraner "Tatort", und verrät dadurch seine norddeutsche Herkunft. Am 26. März 2025 wird der Schauspieler und Musiker 65 Jahre alt. Zeit für ein Porträt mit u. a. Jan Josef Liefers, seinem “Tatort”-Kollegen, und Sänger Roland Kaiser. Mit dabei in der Runde ist auch Axel Prahls Ehefrau Silja.

In der ARD Mediathek: