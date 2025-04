Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Letzter Milberg-Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa

Mit dem Grimme-Preis geehrte Serie: Festmachen

Nur noch wenige Tage, dann beginnt ihre gemeinsame Reise: Eleonore Frost (Corinna Kirchhoff) hat noch so viel vor, als ihr Sohn Robert (August Diehl) sie erwürgt, um sich von seinem jahrelangen Martyrium zu befreien. Als derweil Kommissar Borowski (Axel Milberg) im Bürgeramt für seinen nahenden Ruhestand einen Reisepass beantragen will und am Nebentisch des abwesenden Sachbearbeiters Frost das Foto eines düsteren Hauses sieht, kriecht eine unheilvolle Erinnerung in ihm hoch: Bereits als Junge hat sich Borowski auf dem Schulweg davor gegruselt. In dem Bürgeramt häufen sich rätselhafte Sterbefälle. Schließlich überzeugt Borowski seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik), dass in dem unheimlichen Haus ein Fall auf sie wartet, der bereits drei Menschen das Leben gekostet hat.

Schiffsoffizierin Malika (Salka Weber) steht eigentlich kurz vor der Beförderung zur Kapitänin. Doch nach einem Vorfall an Bord droht ihr plötzlich die Kündigung. Sie bekommt eine letzte Chance: Malika soll an Land bei einer Gruppe von Festmachern im Hafen von Bremen arbeiten und ihr Leben auf die Reihe bekommen. Sie akzeptiert notgedrungen den Deal. Doch die Festmacher-Familie fordert die Offizierin und ihre Einstellungen zum Leben und sich selbst auf ungeahnte Weise heraus. Die Serie wurde im März mit dem Grimme-Preis geehrt.

