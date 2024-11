Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Kartenverlosung für Preview: Nord bei Nordwest

Konzert in Hannover: Bachs Weihnachtsoratorium

NDR Vokalensemble in Wismar: Weihnachtskonzert

Mittwoch, 11.12.2024, Lübeck

Gewinnen Sie Karten für die Preview der 25. Episode "Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen" mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse. Die Preview findet am 11. Dezember 2024 in Lübeck statt.

Donnerstag, 05.12.2024, und Freitag, 06.12.2024, Hannover

Lassen Sie sich in Weihnachtsstimmung bringen: mit Dirigent Bernard Labadie und renommierten Sängerinnen und Sängern, dem NDR Vokalensemble und der NDR Radiophilharmonie.

Freitag, 20.12.2024, Wismar

Mit Weihnachtsliedern aus Deutschland und Großbritannien bringen Klaas Stok und das NDR Vokalensemble am 20. Dezember Festtagsstimmung in die St. Georgen-Kirche in Wismar.

