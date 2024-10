Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Live in Hamburg: Podcast-Session eat.READ.sleep

NDR Radiophilharmonie-Konzert: Jörg Widmann

Herbsttour: Der Norden liest

Mittwoch, 06.11.2024, Hamburg

Lesen ist ein Hobby für langweilige Nerds, die möglichst nicht das Sofa verlassen? Falsch! Wie der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep beweist. Am 6. November ist Crime-Time für die Hosts: Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser werden beim Hamburger Krimifestival Thriller-Neuerscheinungen und All-Time-Favourites der Hörer*innen vorstellen, eine heiße Spur in die Bestsellerliste verfolgen – und das Publikum für diese live aufgezeichnete Sonderfolge in ein kriminell literarisches Quiz verwickeln.

Zur Veranstaltung:

Weitere Informationen eat.READ.sleep beim Krimifestival auf Kampnagel

Donnerstag, 07.11.2024, und Freitag, 08.11.2024, Hannover

Jörg Widmann, den musikalischen Tausendsassa, in all seinen Facetten erleben: dazu besteht im 2. Sinfoniekonzert A die Gelegenheit. Denn hier steht zunächst der Klarinettist Widmann im Fokus, danach der Komponist und zum Abschluss der Dirigent: mit hochromantischer Musik von Weber und Schumann sowie mit einem eigenen Jugendwerk Widmanns - den "Freien Stücken", einer Art Experimentierlabor der Klänge.

Zur Veranstaltung:

Weitere Informationen NDR Radiophilharmonie-Konzert: Jörg Widmann

Ab Donnerstag, 07.11.2024

"Der Norden liest" bringt Literatur in den ganzen Norden. Renommierte Autor*innen sowie spannende Newcomer*innen präsentieren ihre Romane, Biografien, Krimis und vieles mehr. "Der Norden liest" ist eine Veranstaltungsreihe von NDR Kultur unter anderem mit Caroline Wahl, Charly Hübner, Frank Schulz, Karen Duve, Heinz Strunk.

Zur Veranstaltungsreihe:

Weitere Informationen Herbsttour: Der Norden liest