Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

True-Crime meets Kultur – Staffel 3 des Podcasts: Kunstverbrechen

NDR Elbphilharmonie Orchester: Kammerkonzerte

Auftritt der Siegfried Lenz-Preisträgerin: Claire Keegan

Der True-Crime Doku-Podcast "Kunstverbrechen" von NDR Kultur widmet sich in der neuen dritten Staffel nur einem einzigen Fall: dem mysteriösen Diebstahl des Gemäldes "Portrait of Francis Bacon". Zwei der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts spielen dabei eine Rolle: Lucian Freud, Maler des gestohlenen Bildes. Und sein Freund Francis Bacon, der Modell gesessen hat. Das Bild gilt als unermesslicher Kunstschatz des Vereinigten Königreichs und der ganzen Kunstwelt und wurde am 27. Mai 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen. Der Podcast begibt sich auf eine lange Suche nach dem immer noch verschollenen Gemälde.

In der ARD Audiothek:

In den Kammermusikreihen des NDR Elbphilharmonie Orchesters zeigen sich die Musikerinnen und Musiker in kleinen Besetzungen und mit höchstpersönlichen Programmen. Am 1. Oktober startet die kleine, aber feine Reihe in die neue Saison mit Werken von Beethoven, Boccherini, Krása und Kahn.

Zu den Konzerten:

Weitere Informationen Kammerkonzerte des Elbphilarmonie Orchesters

Claire Keegan – Auftritt der Siegfried Lenz-Preisträgerin

Mittwoch, 02.10.2024, Hamburg

Claire Keegan ist eine Meisterin der literarischen Kurzform, deren präzise und kraftvolle Prosa weltweit Anerkennung findet und die irische Literatur in der internationalen Literaturlandschaft strahlen lässt. Die Autorin wird im Oktober mit dem Siegfried Lenz Preis 2024 ausgezeichnet. Als Auftakt ihres Besuchs in Hamburg stellt sich Claire Keegan im Rolf-Liebermann-Studio dem deutschen Publikum vor - eine Veranstaltung von NDR Kultur in Kooperation mit der Siegfried Lenz Stiftung und dem Literaturhaus Hamburg.

Zur Veranstaltung:

Weitere Informationen Auftritt von Claire Keegan