Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Podcast-Staffel: 11KM Stories – Das Gift in Dir

Von Jever bis Rotenburg: NDR Niedersachsen auf Tour

Mitmachaktionen: ARD Nachrichtentag

PFAS sind überall – in Pizzakartons, Regenjacken, Kosmetika. Sie gelten als Jahrhundert-Gift. In der ersten Staffel von 11KM Stories "Das Gift in Dir" gehen die Journalist:innen Johannes Edelhoff und Catharina Felke der unsichtbaren Gefahr auf den Grund. Sie erzählen von vergiftetem Grundwasser und einer mächtigen Chemie-Lobby, die alles daransetzt, ihr Geschäft weiterzuführen. Wie tief steckt das Gift bereits in uns? Johannes wagt den Selbstversuch – und lässt sein Blut testen.

In der ARD Audiothek:

NDR Niedersachsen geht auf Tour, um mit Euch ins Gespräch zu kommen: Welche Themen bewegen Euch in der Region? Worüber wolltet Ihr schon immer mit dem NDR sprechen? Am 15. Mai fällt der Startschuss für die Tour mit einer ganz besonderen Station: auf der Fähre von Nordenham nach Bremerhaven. Weitere Ziele sind der Schollentag in Moormerland und der Citylauf in Delmenhorst. Zum Abschluss der Tour ist der NDR in Oldenburg auf dem Schlossplatz zu Gast und feiert den 75. Geburtstag des Regionalstudios.

Zur Tour:

Weitere Informationen NDR Niedersachsen auf Tour

Donnerstag, 05.06.2025

Der ARD Nachrichtentag findet dieses Jahr am 05.06.2025 statt – genau 75 Jahre nach Gründung der ARD. In zahlreichen Mitmachaktionen in den Landesrundfunkanstalten erhalten Interessierte aller Altersgruppen nicht nur einen Einblick, wie Nachrichten entstehen, sondern produzieren diese teilweise auch selbst. Auch der NDR ist mit mehreren Workshop-Angeboten für Schüler*innen ab der 9. Klasse dabei. Die Anmeldung ist ab dem 15.05. möglich.

Zu den Angeboten:

Weitere Informationen ARD Nachrichtentag