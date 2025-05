Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Doku: YouTube Changed My Life

Hannover: NDR Plaza Festival

Echtes Leben: Vom Fischersohn zum Modedesigner

Von einer Videoplattform zur meist gehypten Jugendkultur der Gegenwart: 20 Jahre nachdem das erste YouTube-Video hochgeladen wurde, erzählen die Protagonistinnen der Dokuserie – u. a. Y-Titty, Dagi Bee und Ischtar Isik - mithilfe ihres unerschöpflichen Videoarchivs vom Erwachsenwerden vor den Augen der Welt – zwischen Fanrummel und Burnout, Selbstverwirklichung und Identitätskrisen.

Freitag, 06.06.2025 und Samstag, 07.06.2025, Hannover

Im Juni verwandeln NDR 2 und N-JOY die Expo Plaza in Hannover in das Festival-Highlight des Sommers!

Am Freitag, 6. Juni, erwartet euch das NDR 2 Plaza Festival mit einem spektakulären Line-up: Weltstar Sting, die Indie-Ikone Alice Merton, Michael Schulte und Samu Haber. Freut euch auf echte Gänsehaut-Momente und mitreißende Live-Musik!

Am Sonnabend, 7. Juni, geht es weiter mit der N-JOY Starshow, die euch Stars wie Ayliva, das Elektro-Duo The Chainsmokers und die Rap-Sensation badmómzjay bieten wird. Ebenfalls dabei: Esther Graf und unser N-JOY Resident Alle Farben.

Eigentlich sollte Danny Reinke Fischer werden wie sein Großvater und sein Vater. Jeden Tag im Sonnenaufgang raus aufs Stettiner Haff und Aale oder Brasse fangen. Stattdessen hat sich Danny für die Glitzerwelt der Laufstege, Influencer und Promis entschieden. "Ich wusste: Ich muss hier weg", sagt er über sein Gefühl als 15-Jähriger in Mönkebude, einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Dannys Mutter Anke erinnert sich: "Wenn ich von meinem Dienst als Krankenschwester aus der Klinik kam, dann saß der kleine Danny auf dem Boden im Wohnzimmer und alles war übersät mit Näh- und Stricksachen."

