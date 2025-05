Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Open-Air-Festival in Cuxhaven: Coast in Concert

Shanty mit mahoin auf der MS Stubnitz: voiceXchange #12

NDR Bigband in der Elphi: Polar Soundscapes

Freitag, 20.06.2025, und Samstag, 21.06.2025, Cuxhaven

Das neue Festival an der Nordsee steht in den Startlöchern: Los geht's am Freitag mit der Isländerin ÁSDÍS und der selbstbewussten Hamburger Sängerin Boviy, eine der spannendsten Newcomerinnen auf dem deutschen Musikmarkt. Höhepunkt ist dann der Auftritt von Nico Santos. Der Sonnabend startet mit dem Indie-Sänger Dennis Kiss. Nena wird das Finale der Festival-Premiere in Cuxhaven bestreiten.

voiceXchange #12: Shanty mit mahoin auf der MS Stubnitz

Donnerstag, 26.06.2025, Hamburg

Die Verbindung zwischen Klassik und Shanty liegt tiefer, als es auf den ersten Blick scheint. "Ob in den Konzertsälen der Hochkultur oder am Tresen der Hafenkneipe, die Tradition des gemeinsamen Singens stärkt nicht nur die Gemeinschaft, sondern hat das Potenzial, ganze emotionale Welten zu öffnen, wie es das gesprochene oder geschriebene Wort wohl kaum vermag", schreibt die ungewöhnliche Formation mahoin und unterstreicht damit die Bedeutung dieser künstlerischen Begegnung. Mit den musikalischen Matrosen von mahoin entern die Sängerinnen und Sänger des NDR Vokalensembles am 26. Juni 2025 die MS Stubnitz. Eine beschwingte und klangvolle Seefahrt mit einer Brise Shanty und viel Hamburger Charme.

Mittwoch, 25.06.2025, Hamburg

Polar Soundscapes ist Geir Lysnes musikalische Interpretation des polaren Nordens: sehr persönlich, explosiv und lyrisch zugleich. Mit dem Konzert am 25. Juni verabschiedet sich der Norweger als Chefdirigent der NDR Bigband. Lysne geht es bei seinen Erkundungen der nordischen Soundscapes kein bisschen um illustrative Effekte und die Idee eines musikalischen Bilderbuchs, sondern um eine allgemeine Vorstellung des Nordens, einer Region schroffer Kontraste, wo Einsamkeit und Lyrismus und die brachiale Wucht einer erhabenen Natur unvermittelt aufeinanderprallen.

