Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Talk: Was hält uns noch zusammen?

NDR Story: Hilfe, mein Krankenhaus stirbt!

Immer mehr Menschen informieren sich in "parallelen Nachrichtenwelten". Desinformation und gezielte Einflussnahme nehmen zu: Gefälschte Facebook-Posts oder "Doppelgängerkampagnen" erzielen erhebliche Reichweiten. Was macht das mit unserer Gesellschaft – und: Welche Rolle spielt dabei die Pressefreiheit?

Im Rahmen der "Hamburger Woche für Pressefreiheit" hat Ingo Zamperoni in diesem Zusammenhang die Frage gestellt: "Was hält uns noch zusammen?". Seine Talk-Gäste sind die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, die Transformationsforscherin Maja Göpel, die sächsische Journalistin Johanna Weinhold und Georg Mascolo, Investigativjournalist und Buchautor.

Das deutsche Krankenhaussystem steckt in einer tiefen Krise: Insolvenzen, Personalmangel, zu hohe Kosten. Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll das ändern. Er will die Zahl der Krankenhäuser deutlich reduzieren, aber die Behandlungsqualität in den großen Kliniken ausbauen und Bürokratie abbauen. Welche Folgen hat das konkret vor Ort? Die Doku begleitet Ärzte und Pflegepersonal in Norddeutschland.

