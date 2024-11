Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Borowski und das ewige Meer: Kieler Tatort

Hörspielserie nach John Steinbeck: Früchte des Zorns

Am Scheideweg und Emma: Neue Usedom-Krimis

Als die Kieler Polizei die Leiche der 19-jährigen Clara Weidenfeld am Strand findet, geht sie von einer Beziehungstat aus. Es gibt genügend Indizien gegen Claras Freund Benno (Jonathan Berlin), der im Verhör mit den Kommissaren Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) das Tötungsdelikt jedoch bestreitet. Als noch zwei weitere Tote am Strand gefunden werden, verdichten sich die Anzeichen auf eine Mordserie. Alle Toten waren Klimaaktivisten und kannten sich durch den gemeinsamen Kampf gegen ein Bauprojekt.

In der ARD Mediathek:

USA in den 1930er Jahren: Sengende Hitze und Sandstürme haben die Böden Oklahomas ausgetrocknet. Nach der Naturkatastrophe kommen Banken und Großkapital und verjagen die Farmer von ihrem Land. Heimat- und mittellos ziehen sie über die Route 66 nach Kalifornien. Unter ihnen: Tom Joad und dessen Familie.

1940 erhielt John Steinbeck für "Früchte des Zorns" den Pulitzer-Preis. Die Geschichte ist ein wütender Appell an die Menschlichkeit und im Jahr 2024 aktueller denn je, indem sie die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskrise, Arbeitsmigration und Klimawandel vorführt.

In der ARD Audiothek:

Zehn Jahre ein Quotenhit: "Der Usedom-Krimi" feiert Jubiläum. Seit 2014 stellt die Ostseeinsel den faszinierenden Spielort für die erfolgreiche ARD Donnerstagskrimi-Reihe mit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow.

In dem Film "Am Scheideweg – Der Usedom-Krimi" wird Karin Lossow mit Karol Zielinski (Wiktor Loga) konfrontiert – dem Mann, den sie für den wahren Mörder ihrer Tochter Julia hält. Derweil entdeckt eine Joggerin nahe der Strandpromenade einen Toten auf einer Bank. Kommissar Rainer Witt (Till Firit) übernimmt die Ermittlung – gemeinsam mit seinem Team Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth). War der Tote möglicherweise ein Urlaubsgast?

In "Emma – Der Usedom-Krimi" trifft Karin Lossow beim Spaziergang am Strand auf Gerda Kolping (Katharina Spiering). Wie jeden Morgen vor der Arbeit stürzt sie sich mit ihrem Neoprenanzug in die kalten Fluten der Ostsee. Zunächst scheint alles normal, bis Karin plötzlich Hilferufe vernimmt. Gerda Kolping kann sich nicht mehr über Wasser halten. Jede Hilfe kommt zu spät. Für die erst 14-jährige Tochter Emma (Cloé Albertine Heinrich) ein Schock – zumal ihr Vater Markus Kolping (Jan-Peter Kampwirth) seit einer Corona-Infektion zum Pflegefall geworden ist. Alles scheint auf Mord hinzuweisen.

In der ARD Mediathek: