Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Krimi: Nord bei Nordost - Westend

Thriller-Serie: Informant - Angst über der Stadt

Cordelia Wege, David Bredin und Franz Dinda spielen die Polizisten Nina Hagen, Tim Engelmann und Felix Bittner, die sich im (fiktiven) Ort Westend in Mecklenburg-Vorpommern ein Revier teilen. Als auf dem Westender See am helllichten Tag ein Hausboot explodiert, stellt sich schnell heraus, dass es kein Unfall war. Das Opfer Jan Witt war investigativer Journalist und bekannt dafür, auf der "Kehrseite der Menschlichkeit" zu recherchieren. Welchem Verbrechen war er auf der Spur?

Urbaner Thriller mit doppeltem Boden über die Angst vor einem Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie: Indizien dafür versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. Im Mittelpunkt stehen der alternde LKA-Mann Gabriel Bach (Jürgen Vogel) und die junge BKA-Beamtin Holly Valentin (Elisa Schlott). Aus der Not heraus rekrutieren sie den afghanischen Aushilfslehrer Raza Shaheen (Ivar Wafaei) als Informanten. Inmitten eines Strudels aus Angst, Vorurteilen und Hysterie arbeiten sie darauf hin, Leben zu retten – und bringen sich selbst damit in höchste Gefahr.

