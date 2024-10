Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Dramaserie: SECONDS – In den Trümmern der Katastrophe

Leonard Cohen-Serie: So long, Marianne

Liebesdrama: Die Welt wird eine andere sein

Marita Kaila (Leena Pöysti) ist Leiterin eines Unfallermittlungs-Teams. Was passiert in den Sekunden vor und während eines Unfalls und warum? Als bei einem Zugunglück eine mysteriöse Explosion mehr als 60 Menschen das Leben kostet, begibt sie sich mit ihrem Team auf die Suche nach der Ursache für die Katastrophe. Hat hier jemand den Tod so vieler Menschen gezielt in Kauf genommen, vielleicht gar herbeigeführt? Was die Angelegenheit erschwert: Marita verschweigt ein verhängnisvolles Geheimnis. Spannende deutsch-finnische Dramaserie.

"So Long, Marianne" erzählt die legendäre Liebesgeschichte zwischen dem kanadischen Sänger und Dichter Leonard Cohen und der Norwegerin Marianne Ihlen. Mit starken Bildern und großartigen Songs handelt die Dramaserie vom Jungsein und der Suche nach dem richtigen Platz in der Welt. Die Geschichte einer Liebe zwischen zwei ganz normalen jungen Menschen - einer davon wird ein Weltstar.

Asli, eine türkischstämmige Studentin der Humanbiologie, verliebt sich während ihres Studiums in Stralsund Hals über Kopf in ihren libanesischen Kommilitonen Said, der dort Zahnmedizin studiert. Tatsächlich träumt Said aber davon, Pilot zu werden. Das Liebesdrama der deutsch-algerischen Regisseurin Anne Zohra Berrached erzählt von einer radikalen Liebesgeschichte, die in einer Katastrophe mündet.

