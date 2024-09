Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Staffel 2 der Polit-Satire: Powerplay

Die neue Sketch-Comedy: Gags - Comedy Deluxe

Kartenverlosung für Preview: Informant

"Powerplay II - Smart Girls Go for President"

Inspiriert von Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen erzählt die in Cannes prämierte norwegische Polit-Dramedy-Serie vom Aufstieg einer Ärztin an die Spitze der Politik. Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) wird zur ersten Ministerpräsidentin Norwegens. Doch allein ohne männliche Seilschaften gerät sie zunehmend unter Druck.

Die satirische Serie entlarvt Politik als Machtspiel, bei dem es am Ende niemandem gelingt zu gewinnen.

"Gags - Comedy Deluxe"

Eine neue freshe Sketch-Comedy vom Trio Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn. Mit Negah Amiri, Jan Josef Liefers, Linda Zervakis, Kostja Ullmann, Checker Tobi u. v. a.

Ein Mann erwacht aus dem Koma und merkt, dass er der letzte Mensch ohne eigenen Podcast ist. Ermittlerduos aus verschiedenen TV-Krimis behindern sich gegenseitig bei der Lösung eines Falls. Der nervige Öko-Superheld Lastenfahrrad-Man kämpft gegen seine böse Widersacherin Captain SUV. Ein Gangster-Team aus Boomern, Millennials und Gen Z plant einen gemeinsamen Raubzug, der im Chaos endet. Das ist "Gags – Comedy Deluxe", kreiert von Jakob Leube und Freddy Radeke ("extra 3", "Wumms").

Preview "Informant - Angst über der Stadt"

Mittwoch, 02.10.2024, Hamburg

In der ARD-Serie "Informant – Angst über der Stadt" versetzen Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. Erleben Sie die Preview der Thriller-Serie in Anwesenheit von Jürgen Vogel, Elisa Schlott, Ivar Wafaei, Claudia Michelsen, Regisseur Matthias Glasner u. a.

