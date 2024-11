Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Der Samenspender und seine 30 Kinder: Vater bekannt

Doku MY ROOTS: Meine verschwundene Schwester

Staffel 2 des Podcasts: Der talentierte Mr. Vossen

Ein Mann, 36 Frauen und 30 Kinder: Was sich nach Kommune anhört, ist in Wirklichkeit ganz anders - Gerrit ist ein privater Samenspender. Offenheit und Transparenz sind ihm sehr wichtig, und so haben Gerrit und die Mütter, deren Kinder durch seine Spende entstanden sind, ein außergewöhnliches Netzwerk gegründet. Höhepunkt ist das jährlich stattfindende sogenannte Herdentreffen mit fast allen Müttern, Halbgeschwistern sowie Gerrit und seiner Frau.

In der ARD Mediathek:

Aniko wächst in dem Wissen auf, dass ihre ältere Schwester kurz nach der Geburt in der DDR verstarb. Doch mit den Jahren keimt in ihrer Familie ein Verdacht: Könnte die Schwester noch am Leben sein? Gemeinsam mit ihrer Mutter begibt sich Aniko auf eine aufwühlende Reise, um endlich Gewissheit zu erlangen. Die Suche führt sie tief hinein in dunkle Kapitel der DDR-Geschichte, zu anderen vermeintlichen Betroffenen – und schließlich auch in die verworrenen Stränge ihrer eigenen Familiengeschichte.

In der ARD Mediathek:

Die Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Geschichte über Vertrauen und Freundschaft, Lüge und Betrug. Wie brachte der Deutsche Felix Vossen - Filmproduzent, Daytrader, Textilunternehmer-Spross - engste Freunde und Angehörige um Millionen? Wie leben seine Opfer heute damit? In Staffel 2 der preisgekrönten Serie geht NDR Info Reporter Christoph Heinzle Spuren nach, die bis in die USA und nach Indien führen – zu einer betrogenen Betrügerin.

In der ARD Audiothek: