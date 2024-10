Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Dokumentarfilm: Sprechende Schweine – KI übersetzt Tiersprache

Doku-Serie: Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen

Natur-Doku mit Maria Furtwängler: Das Ende der Insekten?

In diesem bahnbrechenden Dokumentarfilm können Schweine erstmals ihre Gefühle mitteilen. Durch ein wissenschaftlich fundiertes "Google Translate“ für Schweinegrunzen erfahren wir, wie Schweine sich in der modernen Landwirtschaft fühlen. Eine spannende Entdeckungsreise in die Welt dieser klugen Nutztiere in verschiedenen Haltungsformen – Freiland, Bio und konventionelle Mast. Ein Film über Tierwohl, Nachhaltigkeit und über unsere Verantwortung als Verbraucher.

Eine schillernde Persönlichkeit ist am 15. September 40 Jahre alt geworden: Die Doku-Serie "Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen" ergründet zu diesem Anlass die Coming-of-Age-Story des royalen Rebellen und wird tiefer in die komplexe Figur des zweitgeborenen Prinzen eintauchen. Wer ist der Mann, der der berühmtesten Familie der Welt den Rücken kehrt? Wer ist das "schwarze Schaf" der Windsors? Wer ist Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex – genannt Harry?

Die bekannte "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler ist seit frühester Jugend ein glühender Insektenfan. Die ambitionierte Hobby-Imkerin begibt sich auf die Spurensuche, warum Wildinsekten weltweit so rasend schnell verschwinden. Von der Zugspitze bis zum Alten Land, von der Schwäbischen Alb bis nach Kalifornien geht ihre Reise, um die Zukunft der kleinen nützlichen Helfer zu ergründen und damit auch die der Menschen.

