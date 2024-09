Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

"Unsere Wälder"

Der Wald ist ein magischer Ort, der nur langsam seine Geheimnisse preisgibt. Eine Art Superorganismus mit einem faszinierenden Zusammenspiel von Pflanzen, Pilzen und Tieren. Die heimischen Wälder regulieren das Klima und sind die Heimat Tausender Pflanzen- und Tierarten. Aber sind ganz sich selbst überlassene, dichte Wälder tatsächlich "wilde Natur", Hotspots der Artenvielfalt?

In der ersten Folge seiner zweiteiligen Dokumentation "Unsere Wälder" berichtet der vielfach preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft von den erstaunlichen Verbindungen der Lebewesen im Wald. In Folge 2 stellt Jan Haft die Frage, wie ein Wald aussehen sollte, in dem möglichst viele Tiere, Pflanzen und Pilze leben können.

"maffay."

Es ist das Ende einer Ära: Musiklegende Peter Maffay ging pünktlich zu seinem 75. Geburtstag auf große Open-Air-Abschiedstournee. Für diesen Dokumentarfilm ließ sich Deutschlands erfolgreichster Rockstar fast ein Jahr lang exklusiv von Filmemacher Andreas Heineke begleiten: bei den Vorbereitungen seiner "Farewell Tour", in privaten Momenten hinter der Bühne, im Studio mit seiner Band oder auf Familienreise in seine Heimat Rumänien.

"Amerika, wir müssen reden!"

Ingo Zamperoni ist mit der US-Amerikanerin Jiffer Bourguignon verheiratet. Der Moderator der tagesthemen und die US-Journalistin haben viele Freunde in den Staaten, die sich ideologisch immer mehr voneinander entfernen. Auch ihre Familie ist vor der Präsidentschaftswahl 2024 gespalten - zwischen Republikanern und Demokraten. Ingo und Jiffer erläutern den spannenden Wettlauf um den Einzug ins Weiße Haus, analysieren den Wahlkampf aus persönlicher Sicht, ordnen aktuelle Schlagzeilen ein und beantworten die wichtigsten Fragen zum komplexen US-Wahlsystem.

