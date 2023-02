Schulpraktika mit fachlichem Fokus Stand: 01.03.2023 00:01 Uhr Du kannst auch ein Schulpraktikum in nur einem fachlichen Bereich bei uns machen. Das kann für dich interessant sein, wenn du schon weißt, wo du beruflich hin möchtest.

Wenn du also durch deine Hobbys, deinem Verein oder Erfahrungen einen konkreten Berufswunsch oder einen Ausbildungsberuf des NDR im Blick hast, dann ist dieses Praktikum für dich interessant. In diesem Schulpraktikum kannst du deinen Wunschberuf näher kennenlernen und ausprobieren.

Ablauf des Praktikums

Dafür stehen dir viele unterschiedliche Menschen als Ansprechpersonen zur Verfügung, die dich während deines Praktikums begleiten. Mit ihnen kannst du dich in dem Bereich dann auch mal ausprobieren, um zu schauen, ob der Beruf wirklich etwas für dich ist. Während der Tage werden wir dir natürlich auch eine Einführung in den NDR als Medienunternehmen geben. Und am Ende wollen wir natürlich auch hören, wie es dir gefallen hat und deine offene Fragen zum Thema Ausbildung und anderen Themen beantworten.

Dauer des Praktikums

Die Dauer des Schulpraktikums richtet sich nach den Angeboten der Fachbereiche und wie lange du das Praktikum machen kannst und möchtest. Hier findest du alle Angebote im Überblick:

Aktueller Hinweis Alle Praktikumsangebote werden wir bis Ende März 2023 auf diese Seite stellen. Schau einfach regelmäßig vorbei. Die Angebote werden ständig aktualisiert.

Wo kannst du dich bewerben?

Die neuen Schulpraktika mit fachlichem Fokus werden auf dieser Seite bis Ende März 2023 ausgeschrieben. Sollte der für dich passende Fachbereich dabei sein, freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte beachte, dass du dich nur online in unserem anonymisierten Bewerbungsverfahren bewerben kannst. Dies ist nur hier über diese Website möglich ist. Alle weiteren Infos und Tipps zur Bewerbung kannst Du hier nachlesen. Ein Praktikum in einem NDR Auslandsstudio ist nicht möglich.

Wer kann sich bewerben?

Du kannst dich bei uns für ein Schulpraktikum mit fachlichem Fokus bewerben, wenn du Schüler*in bist und ein berufsorientierendes Praktikum machen möchtest, das von der Schule vorgegeben ist.

Ziel des Praktikums ist Festigung des Berufswunschs

Ganz wichtig ist, dass das Schulpraktikum mit fachlichen Fokus NDR dazu gedacht ist, einen bestehenden Berufswunsch zu festigen. Wenn Du noch nicht genau weißt, was Du später einmal machen willst oder einen wirtschaftlichen Schwerpunkt hast, dann ist das Schulpraktikum Medienberufe für dich das Richtige.

Chancengleichheit für alle Bewerber*innen

Wir wollen möglichst vielen Schüler*innen, die ein Interesse am NDR und Medien haben, ein Praktikum ermöglichen. Chancengleichheit ist für uns sehr wichtig. Der NDR ist Mitglied der Charta der Vielfalt und macht Programm für alle Menschen. Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen wollen wir die Diversität in der Gesellschaft auch durch unsere Kolleg*innen und Praktikant*innen repräsentieren. Deshalb freuen wir uns besonders über Bewerber*innen, die unsere Teams vielfältiger machen und damit bereichern. Alle sollen sich bei uns sicher und wertgeschätzt fühlen und sich entfalten können – unabhängig von Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität, der sozialen Herkunft, Nationalität, Glauben oder Weltanschauung, dem Familienkonzept oder Care-Verantwortung.

Sprich uns gern an

Solltest du für den Bewerbungsprozess Unterstützung benötigen, z.B. aufgrund einer Behinderung, sag uns Bescheid. Bei gleicher Eignung und Befähigung werden schwerbehinderte Menschen vorrangig berücksichtigt.

Wir freuen uns auf dich.

Team NDR Praktikum

praktikum@ndr.de