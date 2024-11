Zukunftstag 2025 im NDR in Hamburg

Am 03.04.2025 ist es wieder so weit: Der NDR bietet auch nächstes Jahr einen Zukunftstag in Hamburg an. Wir geben 30 Kindern (5. - 8. Klasse) die Möglichkeit, beim Zukunftstag 2025 dabei zu sein. Dich erwartet ein spannender Tag in Lokstedt, an dem du mehrere Stationen durchlaufen und so Einblicke in die Produktion einer Fernsehsendung bekommst.

Über die Anmeldung:

Du möchtest teilnehmen? In der Zeit vom 25.11.2024 bis 29.11.2024 werden wir hier einen Link zur Registrierung freischalten. Über die Teilnahme entscheidet das Los. Du wirst in jedem Fall informiert, ob das Los auf dich gefallen ist oder nicht.

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass an dem Programm des Zukunftstages lediglich Kinder teilnehmen können, die von uns eine verbindliche Zusage erhalten haben.

Auch die Landesfunkhäuser beteiligen sich am Zukunftstag. Bei Interesse wende dich bitte an:

Landesfunkhaus Hannover: zukunftstag@ndr.de

Landesfunkhaus Kiel: zukunftstag_sh@ndr.de

Landesfunkhaus Schwerin: zukunftstag_mv@ndr.de

Wir freuen uns auf dich!