Praktika für Schüler*innen

Liebe Schüler*innen,

leider sind bis Ende des Jahres 2021 keine Schulpraktika im NDR möglich. Ihr könnt euch schon für einen späteren Zeitpunkt (2022 und 2023) bewerben. Allerdings können wir euch vermutlich erst Ende 2021 sagen, ob das Praktikum auch wirklich stattfinden kann. Das steht auch in den Emails, die ihr von uns bekommt. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei uns. Kommt gut durch die Zeit und bleibt gesund,

euer Team der Ausbildung im NDR

Ob du als Schüler*in ein freiwilliges Praktikum in den Ferien oder ein Pflichtpraktikum, wie es von der Schule vorgeschrieben wird, absolvieren möchtest, beides ist bei uns möglich. Der Zeitraum in dem du bei uns bist, beträgt mindestens eine Woche und höchstens drei Wochen. Leider können unsere Kolleg*innen Praktikant*innen nicht immer über den gesamten Zeitraum betreuen und wegen der vielen Praktikant*innen können wir dir auch keine qualifizierte Bewertung deiner Praktikumszeit ausstellen. Du kannst aber selbst einen Tagesberichts- und Beurteilungsbogen ausfüllen, der hier heruntergeladen werden kann. Auf jeden Fall bekommst du von uns eine Praktikumsbescheinigung. Bitte deine Eltern, dich bei der Bewerbung zu unterstützen.

Schülerpraktika können derzeit in folgenden Bereichen absolviert werden:

In Redaktionen im journalistischen Bereich

Bei diesem Praktikum lernst du zum Beispiel die Hörfunk-Redaktion von NDR 90,3 oder das Fernsehteam vom "Hamburg Journal" kennen. Hier kannst du sehen, wie Hörfunkbeiträge entstehen, bist bei Radio- oder Fernsehsendungen dabei oder kannst ein Fernsehteam beim Dreh begleiten. Häufig sind Praktika auch in anderen Redaktionen und an anderen Standorten möglich.

In der Fernseh- und Hörfunkproduktion

In der Produktion gibt es eine Vielzahl von Berufsfeldern, die du in einem Praktikum kennen lernen kannst. Die Palette reicht von "Mediengestalter*innen Bild und Ton", "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" über handwerkliche Berufe bis zu Berufen in der Informationstechnologie.

Online bewerben? Aber sicher!

Bitte bewirb dich über den jeweiligen Link im Bewerbermanagement mit folgenden Unterlagen:

Anschreiben (bitte mit Angabe von Einsatzbereich und Zeitraum)

Lebenslauf

letztes Schulzeugnis