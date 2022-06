Journalistische Praktika

Wir freuen uns, ab sofort wieder Praktika im NDR anbieten können. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen, Voraussetzungen und die Links zu den aktuellen Angeboten mit Bewerbungsmöglichkeit. Eine Bewerbung um ein Praktikum ist nur online über diese Webseiten möglich.

Der NDR bietet eingeschriebenen Studierenden staatlich anerkannter Hochschulen bzw. Fachhochschulen die Möglichkeit eines journalistischen Praktikums.

Schüler*innen finden alle Informationen dazu unter Praktika für Schüler*innen.

Studierenden bietet der NDR die Möglichkeit, Pflichtpraktika im Rahmen der Studienordnung zu absolvieren. Die Praktikumsdauer beträgt maximal sechs Monate. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit eines freiwilligen Praktikums in den Semesterferien. Dieses Praktikum dauert höchstens sechs Wochen.

Journalistische Praktika nach Beendigung der Schule und Vorpraktika, die für die Aufnahme eines Studiums erforderlich sind, bietet der NDR nicht an.

Die Studierenden können in verschiedenen Hörfunk- und Fernsehredaktionen des NDR ihr Praktikum absolvieren. Neben den Redaktionen in Hamburg sind auch Praktika in den NDR Landesfunkhäusern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern möglich. Wie die Student*innen in den jeweiligen Redaktionen eingesetzt werden, hängt davon ab, welche journalistische Vorerfahrung und welche Eignung sie mitbringen. Außerdem unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten von Redaktion zu Redaktion.

Ein Praktikum in einem NDR Auslandsstudio ist nicht möglich.

Da die Nachfrage für unsere Praktikumsplätze sehr groß ist, solltest du dich möglichst frühzeitig bei uns bewerben, das heißt zwischen einem und eineinhalb Jahren vor dem gewünschten Praktikumsbeginn.

Bitte bewirb dich über den jeweiligen Link im Bewerbermanagement mit folgenden Unterlagen:

Anschreiben (bitte mit Angabe von Einsatzbereich und Zeitraum sowie Hinweis auf journalistische Erfahrung )

Lebenslauf

Letztes Zeugnis

aktuelle Studienbescheinigung