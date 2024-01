Stand: 26.01.2024 13:00 Uhr NDR Fernsehen: Die erfolgreichsten Sendungen 2023

Einzelsendungen: Highlights 2023

Die zuschauerstärkste Sendung im Jahr 2023 war NDR Info extra vom 20.10 2023 mit dem Thema „Sturmflut an der Ostsee“ (0,905 Millionen Zuschauer*innen, Marktanteil 17,5 Prozent). Weitere Wetterereignisse und deren Folgen prägten das Jahr 2023, wie ein Blick auf die folgenden Plätze zeigt: Ausstrahlungen von NDR Info extra u.a. zu den Themen Starkregen und Hochwasser sowie Winterchaos belegen fünf weitere Plätze in der Hitliste der zehn erfolgreichsten Einzelsendungen. Abseits der Sondersendungen sind die tausendste Ausgabe der NDR Talk Show am 13.10.2023 (0,724 Mio. Zuschauer*innen, 22,4% Marktanteil, Rang 3) sowie zwei Ausgaben von „Kaum zu glauben!“ vom 13.08.2023 (0,717 Mio. Zuschauer*innen, 17,9% Marktanteil, Rang 4) und 30.07.2023 (0,667 Mio. Zuschauer*innen, 16,5% Marktanteil, Rang 10) in der Top 10 vertreten.

Die erfolgreichsten Sendereihen 2023 nach Marktanteilen

Die Sendungen des NDR Fernsehens am Vorabend wie etwa DAS! werden am häufigsten eingeschaltet. Im vergangenen Jahr hat DAS! 14,0 Prozent Marktanteil im NDR Sendegebiet erzielt. Die Tagesschau kam hier auf 21,1 Prozent. Die beliebtesten regelmäßigen Sendungen sind aber die vier Landesprogramme Hallo Niedersachsen, Schleswig-Holstein Magazin, Nordmagazin und Hamburg Journal. Die Hauptausgaben um 19.30 Uhr kamen auf einen Marktanteil von 29,6 Prozent.

Wie sehen die Marktanteile in den NDR Bundesländern aus?

Für das gesamte Sendegebiet hat der Marktanteil des NDR Fernsehens im Jahr 2023 8,0 Prozent betragen. Die Zuschauer*innen der vier NDR Länder haben das NDR Fernsehen unterschiedlich häufig eingeschaltet:

Niedersachsen: 7,6 Prozent

Schleswig-Holstein: 9,1 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 7,4 Prozent

Hamburg: 8,5 Prozent

Stichwort: Marktanteil Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent der Fernsehnutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Sendung beziehungsweise ein Programm entfallen.

