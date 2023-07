ARD Programmhighlights

Australien und Neuseeland sind vom 20. Juli bis 20. August gemeinsame Gastgeber der mit 32 Teilnehmerstaaten bisher größten Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Der NDR verantwortet und koordiniert innerhalb der ARD die gesamte Produktion der Programmangebote zur WM. Die FIFA Weltmeisterschaft aus „Down Under“ wird übertragen im Ersten, in der ARD Mediathek, in der Sportschau-App, in den sozialen Kanälen der Sportschau, in der ARD Audiothek und in den ARD Radios.

ARD und ZDF zeigen alle Spiele live im TV oder im webexklusiven Stream. Alle TV-Spiele werden mit Audiodeskription angeboten. Die Spiele an ARD-Sendetagen sind zeitunabhängig als re-live in der ARD Mediathek abrufbar. Zusammenfassungen aller Spiele gibt es nach Abpfiff in der ARD Mediathek, auf sportschau.de, in der Sportschau-App und im YouTube-Channel der Sportschau.



Los geht es am 20. Juli im Ersten mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Auckland. Ein weiteres Highlight ist das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am 30. Juli gegen Kolumbien. Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer präsentieren die Weltmeisterschaft aus dem NDR-Studio in Hamburg-Lokstedt.

Alle Spiele des DFB-Teams werden als Voll- und Magazinreportage für die ARD Radioprogramme angeboten. Außerdem sind alle Audio-Vollreportagen auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek abrufbar. Zusätzlich wird es ab dem Viertelfinale aller (Tag-)Spiele Audio-Vollreportagen geben. Die ARD-Radioprogramme informieren darüber hinaus mit Talks, Nachrichten und Stories über die DFB-Elf und die WM.

Auf sportschau.de und in der Sportschau-App werden an ARD-Sendetagen die Spiele im Livestream gezeigt. Im Live-Ticker können die Nutzerinnen und Nutzer alle Partien verfolgen. Zusammenfassungen aller Spiele gibt es ebenfalls auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Das umfangreiche Angebot wird ergänzt durch Reportagen, Hintergründe und Interviews. Online- und Social-Media-Reporter*innen schildern ihre WM-Eindrücke in Australien und Neuseeland.

„Nachdem die Rechtevergabe der FIFA Frauen WM in diesem Jahr so lange unklar war, freut es uns besonders, dass wir letztlich die FIFA mit unserem Angebot im Rahmen einer gesamteuropäischen Lösung überzeugen konnten.



Natürlich haben wir jetzt unsere ganze Energie investiert, um ein attraktives, hochwertiges und sehr umfangreiches Programm über alle Ausspielwege auf die Beine zu stellen.



Viele Kolleginnen und Kollegen ARD-weit machen es möglich, dass wir so viele Spiele zeigen können, wie noch nie zuvor bei einer Fußball-WM der Frauen. Das macht uns stolz und wird dem Stellenwert, den der Fußball der Frauen in der Gesellschaft mittlerweile hat, gerecht.“