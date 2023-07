FIFA Frauen WM - Das Programm live im Ersten

Die Sportschau im Ersten berichtet live und umfangreicher als je zu vor über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer führen durch das Programm. Mit insgesamt 64 Spielen ist die FIFA Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland das bisher größte Event im Frauenfußball. Die ARD überträgt zum Auftakt die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel Neuseeland - Norwegen.

In der Finalrunde ergeben sich die weiteren ARD-Sendetage erst kurzfristig: Für das Achtelfinale hat die ARD das Vorwahlrecht, für das Viertelfinale das ZDF, im Halbfinale erneut die ARD. Das Spiel um Platz drei ist am Samstag, 19. August 2022, 10.00 Uhr, im Ersten zu sehen.

Die Spiele der Vorrunde in der Programmübersicht.