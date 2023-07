Produktion: crossmedial vernetzt für alle Ausspielwege

Nahe Sydney befindet sich das crossmediale DFB-Quartier. Dort arbeitet ein Teil des ARD-Hörfunkteams, sowie TV-, Online- und Social Media-Producer*innen. Gesteuert werden die Aktivitäten crossmedial vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Team in Hamburg.



Aus den Stadien in Neuseeland und Australien kommentieren Christina Graf und Bernd Schmelzer die Spiele live im Ersten. Stephanie Baczyk begleitet das Turnier mit ihrem Kommentar aus Hamburg. Kommentiert wird auf das Weltbild der FIFA. Abgesteckte Kameras sowie unilateral gebuchte Positionen komplettieren das Signal aus Down Under.

In Hamburg koordiniert die crossmediale NDR Redaktion die Inhalte. Sie ist die Schnittstelle aller Ausspielwege und Standorte. Die Sportschau im Ersten wird aus einem bestehenden NDR Studio in Hamburg gesendet. Genutzt wird die Produktionsumgebung des NDR (Schnittplätze, Tonnachbearbeitung, Studio-Regie) sowie ein gemeinsamer Schaltraum mit dem ZDF in Mainz.

In Köln auf dem Sportschau Campus sorgt ein Team dafür, dass die crossmedialen Inhalte schnell und passgenau auf sportschau.de, in der Sportschau App und ARD Mediathek veröffentlicht werden. In der ARD Mediathek ist das komplette Angebot zur WM mit Livestreams, Highlights, Dokus und Reportagen gebündelt. Zum Start der WM sind hier auch die beiden Feature zum Frauenfußball „Martina Voss-Tecklenburg - Mehr als nur Fußball“ und „Shootingstars – Deutschlands neue Fußballgeneration“ wieder zu sehen.