Das ARD-Team

Christina Graf wird das Eröffnungsspiel am 20. Juli aus Auckland kommentieren. Ebenfalls für die ARD vor Ort ist Sportschau-Kommentator Bernd Schmelzer. Stephanie Baczyk und Jan Neumann kommentieren weitere WM-Spiele aus Hamburg. Claus Lufen führt durch die ARD-Sendetage. Gemeinsam mit der ARD-Expertin Nia Künzer wird er die Spiele analysieren.

Dazu kommen Kolleginnen und Kollegen hinter der Kamera, am Mikrofon und in der Redaktion: Sie sind sie das ARD-Team.

Programmchef*in

Florian Fehrenbach/ Mirjam Bach (NDR)

Internationale Koordination

Katja Finta (ARD)

Produktionsleitung

Inga Grotheer (NDR)

Technische Leitung

Henning Schwartz (NDR)

Moderation

Claus Lufen (WDR)

ARD-Expertin

Nia Künzer

Regie

Wolfram Kettner (NDR)

Markus Verhall (WDR)

Kommentator*innen TV/Livestreaming

Stephanie Baczyk (RBB)

Benedikt Brinsa (WDR )

Christina Graf (SWR)

Jan Neumann (NDR)

Bernd Schmelzer (BR)

DFB-Quartier Sydney

Chef vom Dienst

Thomas Koos (NDR)

Producer*innen

Marc Eschweiler (WDR)

Patricia Gabor (BR)

Patrick Halatsch (NDR)

Kristoffer Klein (NDR)

Martina Knief (HR)

Florian Neuhauss (NDR)

Laura Trust (SWR)

Lea Wagner (SWR)

Redaktion Hamburg

Desk/Social Media

Sabine Hartelt (WDR)

Sandra Maahn (NDR)

TV

Robert Freis (BR)

Pamela Lischke (WDR)

Jana Passkönig (RBB)

Andreas Tietje (NDR)

Online

Ines Bellinger (NDR)

Sebastian Ragoß (NDR)

Autor*innen

Hanno Bode (NDR), Sabrina Bramowski (MDR), Benedikt Brinsa (WDR), Matthias Cammann (NDR), Hendrik Deichmann (NDR), Matthias Dröge (NDR), Jonas Freudenhammer (NDR), Tom Gerntke (NDR), Irina Gnep (NDR), Sebastian Hochrainer (WDR), Maren Höfle (NDR), Dirk Hofmeister (MDR), Elli Hyra (NDR), Olaf Jansen (WDR), Aaron Knopp (WDR), Sebastian Meyer (RBB), Uli Petersen (NDR), Boris Poscharsky (NDR), Sebastian Rieth (HR), Martin Schneider (NDR), Patricia Seiwert (HR), Susann Stephan (MDR)