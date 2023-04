just no! Stand: 27.04.2023 15:00 Uhr Der Podcast gegen Gewalt

von NDR 2 und NDR Kultur ab 4. Mai exklusiv in der ARD Audiothek

Das Verbrechen war grausam: Im Januar 2020 wurde die 23-jährige Sophie in ihrer WG in Hannover erstochen. Von einem Mann, der ihr zuvor 22 Stunden lang aufgelauert und sie jahrelang gestalkt hatte. Im Jahr 2021 gab es mehr als 20.000 Stalking-Fälle in Deutschland. Die Zahl steigt seit 2019 weiter an. In dem neuen Podcast von NDR 2 und NDR Kultur just no! Der Podcast gegen Gewalt geht es um Stalking und um den Fall von Sophie.

Für Rückfragen der Abonnent*innen hat die Redaktion eine Adresse eingerichtet: justno@ndr.de.

just no! Der Podcast gegen Gewalt ist ein erstes gemeinsames Projekt zwischen NDR 2 und NDR Kultur und startet exklusiv in der ARD Audiothek.