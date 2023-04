Die Episoden

Folge 1: Der Stalker am Esstisch

Sophie hatte Wünsche und Träume. „Sie wollte die Welt sehen“, sagt die Mutter. Sie war ein Sonnenschein, sagt ihre Freundin. Sie mochte Realityshows und Musik. Sie jobbt mit Patrick im Klamottenladen. Sie macht ein Auslandspraktikum. Patrick besucht sie, will mehr. Sie nicht, bricht den Kontakt zu ihm ab. Plötzlich ist da immer ein Schatten. Und es entstehen Fake Profile, ein Fake Porno mit ihrer Stimme. Die Mutter sagt „Du gehst sofort zur Polizei“.



Folge 2: Sophies Schuhe

Das Stalking zieht Kreise. Mehr Fakeprofile. Mehr Merkwürdigkeiten. Das Auto der Mutter wird beschädigt. Sophie erzählt ein paar Freundinnen von ihrem Stalker, aber so richtig drüber sprechen will sie auch nicht. Zieht sie runter. Sophie pendelt zwischen Hannover und Dessau. Patrick offenbar auch. Es klingelt nachts an der Wohnungstür, mehrfach. Die Mutter hat das Gefühl, da schleicht einer durchs Haus. Das ist auch so. Es ist Patrick. An Weihnachten klaut er fünf Paar Schuhe von Sophie. Er will ihr Angst machen.



Folge 3: Der letzte Flug

Sophies erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Zweimal. Einmal in Dessau, einmal in Hannover. Sie bekommt Anfragen von Schönheitskliniken. Fotos aus ihrem Treppenhaus. Die Beziehung zu ihrem Freund zerbricht. Auch weil Patrick ihre Freunde untereinander ausspielt. Sie weint bitterlich. Dann auch noch die Pleite der Thomas Cook. Ihr Traum, die Welt zu sehen droht zu zerplatzen. Auf dem letzten Flug backen sie Plätzchen. Der Hoffnungsschimmer: Austrian Airlines übernimmt sie. Sie plant ihren Umzug von Hannover nach Wien, Das weiß Patrick und kann das nicht aushalten.



Folge 4: Die Tote im Badezimmer

Januar 2020. Sophie will in Hannover Abschied feiern. Patrick beobachtet sie. Freundinnen kommen. Sie gehen aus. Patrick bricht in die Wohnung ein. Versteckt sich im Zimmer der Mitbewohnerin. Sophie kommt zurück, geht wieder. Patrick bleibt. 22 Stunden. Sophie kommt zurück. Geht abends ins Bad. Er greift sie mit einem Messer an und tötet sie.



Folge 5: Warten auf Sophie

Antonia wartet auf Sophie. Sie wollen frühstücken. Sophie kommt nicht. Im Internet kursiert eine Meldung vom Tod einer jungen Frau. Die Freunde lesen das. Die Mutter liest das. Patrick stellt sich bei der Polizei in Dessau. Die Polizei informiert Sophies Mutter. Sie will zu Sophie. Die ist schon in der Gerichtsmedizin. Kein Abschied. Freunde zünden abends vor der Wohnung Kerzen für sie an.

Folge 6: Kommandozentrale

Das Ausmaß des Stalkings wird bekannt. GPS-Tracker. Tausende Fotos. Infos über Sophies Freunde. Observationen im Auto. Kommandozentrale in Dessau. Bildschirme mit großen Fotos von Sophie. Die Freunde und vor allem die Mutter sind schockiert von der Sammelwut. Lauter offene Fragen: wie hat er sie digital ausgespäht?

Folge 7: Im Hirn des Stalkers

Die Episode der Fragen: Was geht in Stalkern vor? Wie können Stalker gestoppt werden? Stop-Stalking ist eine Anlaufstelle für potenzielle Stalker. Ein Psychologe erklärt, was im Hirn des Stalkers vor sich geht. Bis heute: Patrick bemitleidet sich. Schreibt Tagebuch im Gefängnis. Will Blumen an ihr Grab bringen.

Folge 8: Finde den Fehler

Ein Weiterleben ohne Sophie – eine Katastrophe für die Mutter und Freunde. Es bleibende bohrende Fragen: was hätten Polizei und Justiz tun können? Erklärungsversuche. Rechtliche Grenzen. Opferschutzberatung ermuntert zum Hilfesuchen. Selbstvorwürfe der Hinterbliebenen, nicht genug getan zu haben.

