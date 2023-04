Der Inhalt

Der Fall

Sophie ist Flugbegleiterin und lernt Patrick 2017 bei einem Nebenjob bei einem schwedischen Kleiderriesen kennen. Er will mehr von ihr als sie von ihm. Ein Jahr später besucht er sie in Spanien. Sie gibt ihm deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er reist ab und meldet sich nie wieder bei ihr. Glaubt Sophie. Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Fake-Profile in sozialen Medien, ein Pornofilm, der mit ihrer Stimme unterlegt ist, mehr als 150 Anrufe täglich, Fotos von Hotels, in denen Sophie ist. Fotos von ihrer Haustür. Von wem sie stammen, weiß sie nicht. Sie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Der Ermittler kommen nicht weit, landen bei der Rückverfolgung auf ausländischen Servern. Ende 2019 bekommt Sophie die Zusage, bei Austrian Airlines in Wien anzufangen. Der Umzug steht an. Im Januar 2020 bricht Patrick in ihre Wohnung ein, versteckt sich dort 22 Stunden lang und ersticht sie. Waffen und Einbruchswerkzeug besorgt er sich schon Monate zuvor. Sophie ist 23 Jahr alt, als sie stirbt. Patrick wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Podcast

In „just no! Der Podcast gegen Gewalt“, dem neuen True Crime-Podcast von NDR 2 und NDR Kultur, geht es um Sophie und das Stalking, das sie erlebt hat. In acht Folgen erzählt Host Annouk Schollähn die Geschichte von Sophies und geht zusätzlich den Fragen nach: Woran erkenne ich Stalking, wann geht das los, was kann ich tun, wo sind Anlaufstellen, wie bekomme ich Hilfe?

„Patrick ist ja immer schon auf Arbeit auch so ein bisschen touchie gewesen, hat immer seinen Arm um mich gelegt. Jetzt wurde es immer mehr, und er ist immer so nah gekommen, und ich kann es echt null leiden, wenn man mich die ganze Zeit antatscht. Und dann dachte ich mir: eigentlich hab ich keine Lust, abends noch was mit dem zu machen.

Und dann hab ich mir schon gedacht: Nein, einfach nein.“

Sophie in einer Sprachnachricht im Sommer 2018

„Alles, was für mich übriggeblieben ist, sind Sophies Sachen“, erzählt Sophies Mutter, „ihre Fotos, ihre Sprachnachrichten - das ist alles, was ich von ihr habe. Ich brauche aber auch ein Kind zum Anfassen. Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Und das ist es, was mir fehlt. Mir fehlt mein Kind.“

Anouk Schollähn hat mit der Mutter in Dessau gesprochen. Außerdem mit Sophies Freundinnen und Freunden, ihre Arbeitskolleg*innen. Aber auch Juristen, Ermittlern, Mitarbeitenden einer Opferschutzberatung, einem (Anti-) Stalking-Experten etc. Damit bietet der Podcast zusätzlich zur Story jede Menge nützliche Information rund um die Themen Cyberstalking und Opferschutz.

Prof. Dr. Thomas Fischer, der ehem. Bundesrichter, sagt: „Die meisten Stalking-Beziehungen sind ja hochgradig emotionalisiert und stammen aus gescheiterten Partnerschaften, gar nicht zustande gekommenen, einseitig abgebrochenen oder konflikthaft getrennten Partnerschaften. Und dann sind es Mischungen von Racheaktionen, Wiedergewinnungsbehauptungen und Selbstmitleid und was da alles eine Rolle spielt.“