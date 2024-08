NDR Programminhalte zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Der NDR bereitet ökologische Themen über verschiedene Ausspielwege für unterschiedliche Zielgruppen auf, in Fernseh- und Radiosendungen, auf Social Media sowie in den Landesprogrammen. Einige Sendungen berichten regelmäßig über Klima- und Nachhaltigkeitsthemen.

Der Podcast "Mission Klima"

Etwa der Umwelt-Podcast von NDR Info namens "Mission Klima – Lösungen für die Krise". In dem Podcast dreht sich alles um Nachhaltigkeit und Klimaschutz - er zeigt Lösungen auf, die wirklich einen Unterschied machen und stellt Menschen vor, die diese Lösungen bereits erfolgreich umsetzen.

Eine Ölraffinerie, die sich von fossilen Kraftstoffen verabschieden will. Landwirte, die auf ihren Feldern nicht nur Gemüse, sondern auch Strom ernten. Das sind zwei Themen aus der Podcast-Reihe mit dem Schwerpunkt "konstruktiver Journalismus". Die Redaktion macht sich auf die Suche nach Ideen, die wirklich etwas bewirken. "Wir glauben, dass wir damit auch Mut machen können", sagt Arne Schulz, einer der Hosts von "Mission Klima". Im Radio ist der Podcast auf NDR Info und in der ARD-Infonacht zu hören - außerdem in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Streamingplattformen.

Die Sendung "The Green Garage"

Ähnlich verhält es sich mit der Fernsehsendung "The Green Garage". Der "Weltmeister der Jungköche" 2017 und Restaurantbetreiber Marianus von Hörsten brennt für das Thema Nachhaltigkeit und will aus einer kleinen grünen Garage heraus die Welt ein bisschen besser machen. Mit der Unterstützung von Expertinnen und Experten startet er in ein neues, weniger verschwenderisches Zeitalter. In "The Green Garage" wirft er einen Blick auf die Klima-Themen unserer Zeit, erklärt komplizierte Sachverhalte mithilfe von einfachen Cartoons und scheut dabei auch eine hohe Informationsdichte nicht.

Weitere NDR Programminhalte

NDR Kultur hat Ende 2023 einen crossmedialen Schwerpunkt mit dem Titel "Kultur und Klima"umgesetzt.

Auf dem Jugend-Radiosender N-JOY laufen in der Sendung "Weltweit" oft Nachhaltigkeits-Themen.

Die NDR Story "45 Min"hat sich mit dem neuen Heizungsgesetz und Wärmepumpen beschäftigt.

Auch die Sendung "Die Tricks" hat sich dem Themenfeld Heizen und Energie gewidmet, ebenso dreht es sich bei "Markt" regelmäßig um Wärmepumpen, Balkonkraftwerke oder die Gaspreise.

