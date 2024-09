Freie Mitarbeit in Social Media Unit der „Ernährungs-Docs“ – ARD Kompetenzcenter Gesundheit Stand: 18.09.2024 13:35 Uhr Wir suchen dich für unsere Social Media Unit der „Ernährungs-Docs“! Wir – das ist das Redaktions-Team des ARD Kompetenzcenters Gesundheit. Hier wird neben vielen anderen erfolgreichen medizinjournalistischen Angeboten unsere Top-Marke „Die Ernährungs-Docs“ geplant, produziert und für alle Ausspielwege crossmedial aufbereitet. Für unsere reichweitenstarken Social Media Kanäle auf Instagram & WhatsApp suchen wir Unterstützung. Du verfügst bereits über Social Media- und Grafik-Kenntnisse und hast einen Background in Ernährungswissenschaften/Ökotrophologie, Ernährungsmedizin oder einem anderen verwandten Bereich. Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen! Dein Einsatz erfolgt auf freiberuflicher Basis, weitestgehend ortsunabhängig und nach Absprache.

Wo: Hamburg-Lokstedt / Remote

Wann: zu sofort / nach Absprache

Umfang: Teilzeit, nach Absprache

Das suchen wir:

Du verfügst über Vorerfahrung im Bereich Social Media

Wichtig sind Grafik- und Schnittkenntnisse (z.B. Photoshop und/oder Premiere)

Idealerweise hast du einen Background im Bereich Journalismus, Ernährungswissenschaften/Ökotrophologie, Medizin oder anderen verwandten Bereichen

Du hast eine hohe Affinität zu Gesundheits- und Ernährungsthemen

Du recherchierst und produzierst in Absprache Grafik-, Wort- und Video-Content für den Instagram-Kanal der „Ernährungs-Docs“ und dem dazugehörigen WhatsApp-Kanal

Instagram-Kanal der „Ernährungs-Docs“ und dem dazugehörigen WhatsApp-Kanal Du bist Teamplayer und digitalaffin

Begeisterung und Engagement für hochwertigen medizinischen Content

Wünschenswert sind Kenntnisse in Microsoft Office

Begeisterung für journalistische Arbeit und hochwertige Inhalte

Organisationsfähigkeit, zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Bitte nenn‘ uns deine frühestmögliche Verfügbarkeit

Das bieten wir:

Ein kleines, agiles und sympathisches Team mit flachen Hierarchien, Wertschätzung und offener Kommunikation. Wir arbeiten Hand in Hand mit den Redaktionskolleginnen der „Ernährungs-Docs“. Du bekommst Einblick in die Arbeit einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und kannst aktiv an unseren journalistischen Produkten im Bereich Social Media im neuen crossmedialen ARD Kompetenzcenter Gesundheit mitarbeiten. Dein Einsatz erfolgt auf freiberuflicher Basis und nach Absprache.

Nice to know:

Honorierung nach Tarifvertrag

Dein Arbeitsplatz hat eine gute Verkehrsanbindung

Kantine vor Ort mit vegetarischen/veganen Optionen

Arbeiten aus dem HO gehört zu unserem hybriden Arbeitsalltag

Zuschuss zum Deutschlandticket

Interesse? Bewirb' dich!