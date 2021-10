Stellenangebote für Musiker*innen und Sänger*innen

Der NDR ist mit seinen Ensembles und Konzerten eine tragende Säule in der Musiklandschaft in Norddeutschland. Der Bereich Orchester, Chor und Konzerte des NDR unterhält mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in Hamburg und der NDR Radiophilharmonie in Hannover zwei Sinfonieorchester sowie den NDR Vokalensemble und die NDR Bigband.

Neben den Abonnement- und Sonderkonzerten in Hamburg und Hannover und regelmäßigen Konzertreihen im Sendegebiet sind alle Ensembles auch immer wieder bei den Festivals im Norden und auf Tourneen weltweit präsent. Unter der Überschrift "Discover Music!" laden die vier Ensembles jede Saison zu Konzerten in Hamburg und Hannover ein, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten. Darüber hinaus unterhält der NDR die traditionellen Konzertreihen NDR das neue werk sowie NDR Jazz.