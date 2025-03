Station Voice (m/w/d) – Deine Stimme für NDR Info!

Du hast eine Stimme, die ins Ohr geht, seriös und sympathisch klingt? Eine Stimme, die Botschaften übermittelt, Menschen erreicht, sie anspricht und berührt? Dann bist Du genau die Person, die wir für unser NDR Info Team suchen!



Wir suchen eine prägende Stimme für unser Programm - für Sendungstitel, Rubriken, Trailer und all die anderen Elemente, die NDR Info unverwechselbar machen. Deine Stimme soll unseren Sound und unsere starke Marke prägen, sie soll unsere neue Station Voice sein.

Das sind Deine Aufgaben:



Vertonung unterschiedlicher Sound-Elemente – wie Titel, Trailer und Rubriken

Produktionen von Teasern/Trailern zu Programmhöhepunkten

Vernetztes Arbeiten in einem professionellen Produktions- und Sendeteam

Das bringst Du mit:



Eine prägnante und ausdrucksstarke Stimme, die unverwechselbar ist, professionell und empathisch klingt

Erfahrungen als Sprecher*in oder in einem ähnlichen Bereich (z.B. Hörfunk oder Synchronisation)

Hervorragende sprachliche Fähigkeiten, eine klare Aussprache

Einen ausgeprägten Teamgeist

Das bieten wir Dir:



Die Chance, die Identität eines der erfolgreichsten Informationsprogramme in Deutschland zu prägen

Ein kreatives Arbeitsumfeld, ein motiviertes und engagiertes Team

Hervorragende technische Möglichkeiten an beiden NDR Standorten

Flexible Einsätze – all das in einer der schönsten Städte der Welt!

Wo: Einsatzort Hamburg-Lokstedt bzw. Hamburg-Rotherbaum

Wann: sobald möglich, bestenfalls ab April 2025

Umfang: nach Absprache - Honorar nach Vereinbarung

Ist es das, was Du suchst? Dann sind wir gespannt auf Deine Arbeitsproben – entweder als MP3 oder über einen Link. Wir freuen uns, wenn Du dazu auch unseren Claim „NDR Info – Die Nachrichten für den Norden“ einsprichst und eine kurze Passage aus einem Trailer-Text, den Du bspw. für unseren Podcast „Themen des Tages“ entwerfen würdest.

Schicke uns Deine Unterlagen zusammen mit Deinem Lebenslauf und ggf. weiteren Arbeitsproben bis zum 31.03.2025

Kontakt:

NDR Programmbereich Information

leitung_aktuelles@ndr.de

Jede Einsendung hören wir uns sorgfältig an und laden eine Auswahl an Bewerber*innen ab Ende März zum Casting in unsere Studios am Rothenbaum in Hamburg ein.