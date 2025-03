Stand: 18.03.2025 13:53 Uhr STRG_F sucht freie*n Mitarbeiter*in für das Community Management

Für unser investigatives Rechercheformat STRG_F von NDR und funk suchen wir ab sofort Community Manager*innen in freier Mitarbeit an ca. 60 Tagen pro Jahr.

Wer wir sind:

STRG_F steht für Suchen und Finden. STRG_F sind Reporter*innen, die für Euch dorthin gehen, wo es etwas zu entdecken gibt, wo es etwas aufzudecken gilt. Ihre Recherche ist die Geschichte - schnörkellos, transparent, ungeschönt.

Das erwartet Dich:

Ein Team, das für Recherche und Journalismus brennt.

Deine Aufgaben :



Aktives Community Management aller von STRG_F veröffentlichten Inhalte

Schnittstelle zwischen Community und Redaktion

Monitoring der Social Media-Kanäle (YouTube, TikTok, Instagram)

Austausch und Interaktion mit der Community

Gemeinsam mit Autor*innen offene Fragen und kritische Kommentare beantworten

Das bringst Du mit:



Hohe Teamfähigkeit

Interesse an journalistischer Arbeit und sozialen Plattformen

Gute Kommunikationsskills

Anpassungsfähigkeit in dynamischen Situationen

Bereitschaft, am Dienstagabend und auch am Wochenende zu arbeiten

Gerne: Erfahrung im Community Management und Journalismus

Deine Einsatzmöglichkeiten sind flexibel, so dass Du Deine Interessen berücksichtigen kannst. Mobiles Arbeiten ist möglich. Die Beschäftigung erfolgt auf Stundenbasis im Schichtsystem an etwa 60 Tagen im Jahr.

So kannst Du Dich bewerben:

Bitte maile Deine Bewerbung (inklusive Lebenslauf) bis zum 01.04.2025 an assistenz.strgf_pdr@ndr.de.

Bei Fragen wende Dich gerne an Charlotte Bogo (c.bogo.fm@ndr.de)