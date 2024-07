NDR Mecklenburg-Vorpommern: Kreativer Kopf & Autor*in für Distributions-Assets (freie Mitarbeit) gesucht Stand: 24.07.2024 17:00 Uhr Wir suchen eine/n Freie Mitarbeiter/in zum Erstellen und Umsetzen von Assets für vielfältige journalistische Programminhalte aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen unseren Content mit toll umgesetzten Assets und Teasings sichtbar machen. Gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite und Erfahrungen mit CMS wären deshalb gut. Genau dein Ding? Dann bewirb dich bei uns!

Wann: ab September 2024 oder nach Vereinbarung

Wo: In Schwerin (teilweise hybrides Arbeiten möglich)

Darum geht es:

Wir suchen dich für unsere Distributions- und Crosspromo-Assets für journalistische Formate aus dem multimedialen Programmbereich vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise für Highlight-Reportagen und -Dokus im NDR Fernsehen, Podcast-Formate wie MV im Fokus oder Rute raus! und spannende, multimediale Formatneuentwicklungen. Wir arbeiten gemeinsam aktiv an der Distribution unserer journalistischen Produkte im Bereich NDR Mediathek, im NDR Nordmagazin und bei Social Media – sowohl projektbezogen als auch für wichtige Routineaufgaben wie Monitoring. Damit unser Content die relevanten Zielgruppen erreicht.

Das suchen wir:

Begeisterung und Engagement für hochwertigen Content und zielgruppengenaue Ansprache

Interesse an crossmedialer Produktion: Kreatives Erstellen von Teasingbeiträgen und Assets wie z.B. Texte, Grafiken oder kurze Videos für unsere Plattformen sowie Recherche für crossmediale Produkte

Kenntnisse im Erstellen und Bearbeiten von Video- und Audiomaterial sowie Fotos

Interesse an digitalen Plattformen und sozialen Netzwerken und der Recherche dafür

Erfahrung im Bereich Social Media und im projektbezogenen Arbeiten

Du bist Teamplayer, gut organisiert, digitalaffin und hast ein positives Mindset

Du hast keine Scheu, auch mal zum Telefon zu greifen

Freude an hoher Selbständigkeit, eigenverantwortlichem Arbeiten und Verlässlichkeit (z.B. beim Einhalten von Deadlines)

Du hast Kenntnisse mit der Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere) und Microsoft Tools (Office Paket, Power Point) und Erfahrungen mit CMS-Tools (z.B. Sophora) und evtl. auch in Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Du bist offen für das Aneignen nötiger NDR Software und Redaktionsworkflows

Das bieten wir dir:

Wir sind ein kleines kollegiales Team mit flachen Hierarchien, Wertschätzung und offener Kommunikation. Morgens treffen wir uns virtuell oder vor Ort im Daily, um die Projekte zu besprechen und uns auszutauschen. Wir arbeiten Hand in Hand mit den RedaktionskollegInnen von NDR MV Online Social (Instagram, Facebook) und Online Aktuell (ndr.de/mv), dem NDR Fernsehen und den Regionalstudios in MV sowie mit KollegInnen aus Grafik und Mediengestaltung und dem Bereich Marketing in der NDR Unternehmenskommunikation.

Nutzung von multimedialer NDR Technik und Software

Umfangreiche Unterstützung dabei, dich in die Besonderheiten der einzelnen Medien und technischen Tools einzufinden

Die Aufgaben bieten viel Abwechslung, weil Du vielfältig arbeiten kannst.

Wir bieten flexibles Arbeiten, die Inhalte und Zeiten deiner Einsätze stimmen wir mit dir ab.

Attraktive Honorare, faire Arbeitsbedingungen, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeitende (z.B. Fahrkostenzuschuss zum Jobticket bzw. Deutschlandticket, 32 Tage Urlaubsentgelt und Zuschuss zum Krankengeld)

Das ist auch wichtig:

Dein Arbeitsplatz hat ÖPNV-Anbindung

Kantine vor Ort mit vegetarischen/veganen Optionen

(Teilweises) Arbeiten aus dem Homeoffice gehört zu unserem hybriden Arbeitsalltag

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es gebührenfreie Kita- und Hort-Betreuung

Ideale Freizeitbedingungen, u.a. SUP, Rudern oder Segeln auf dem Schweriner Seen in traumhafter Landschaft, Radfahren ohne Berge, „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Bewirb dich!

Lust bekommen? Dann bewirb dich jetzt via E-Mail bis 31.08.2024 an chefredaktion.mv@ndr.de. (Ansprechpartnerin: Judith Greitsch, Redakteurin für Strategische Distribution & nonlineare Formatentwicklung)