Initiativbewerbung in freier Mitarbeit

Der NDR

ist fest in den Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verankert und im Norden einer der größten Arbeit- und Auftraggeber der Medienbranche. Das Zusammenwirken aller Beschäftigten mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten ist die Grundlage und Voraussetzung für gutes Programm.

Freie Mitarbeiter*innen bringen Vielfalt ins Programm

Um in der Gesellschaft vorhandene Perspektiven so breit und vollständig wie möglich zum Ausdruck zu bringen, darf der NDR freie Mitarbeiter*innen beschäftigen, die bei der Gestaltung der Programme mitwirken. Sie sind eine nicht wegzudenkende Stütze für den NDR und dessen Programmangebote.

Haben wir derzeit kein für Dein Profil zutreffendes Angebot in freier Mitarbeit, dann freuen wir uns auf Deine Initiativbewerbung.

Deine Bewerbung

Gib an, für welcheNDR Standorte Du zur Verfügung stehst. Die regionale Berichterstattung ist der Markenkern des NDR. Mach deutlich, welche Fähigkeiten und Qualifikationen Du mitbringst und was Du dem NDR konkret anbietest. Begründe, warum Du für den NDR tätig sein möchtest.

Wir lesen deine Unterlagen aufmerksam und prüfen die Einsatzmöglichkeiten in den von Dir gewünschten Bereichen.

Schick Deine Bewerbung an: freienbeauftragte@ndr.de, Ansprechperson ist Lara Louwien.

Der NDR ist Unterzeichner der Charta der Vielfaltund setzt sich für Diversität, Chancengleichheit und ein vorurteilsfreies Miteinander in der Arbeitswelt ein. Unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Perspektiven sehen wir als Bereicherung.