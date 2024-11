Stand: 18.11.2024 18:05 Uhr Der NDR sucht Verstärkung für digitale Formatentwicklung in freier Mitarbeit

Du bist die Schnittstelle zwischen Innovation, kreativer Formatentwicklung und Strategie! Der NDR sucht Autor*innen in freier Mitarbeit für die zielgruppenzentrierte Formatentwicklung für digitale Plattformen und Streamingangebote der ARD Mediathek.

Wo: Hamburg-Lokstedt

Wann: ab Januar 2025

Umfang: nach Absprache

Deine Aufgaben:

Du bist als freie*r Autor*in für das Team Entwicklungsmanagement & Innovation (EMI) tätig. In engagierter, partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Redaktionen im NDR entwickelst Du wegweisende digitale Bewegtbild-Formate für digitale Plattformen, wie YouTube, Instagram, TikTok, Facebook und Streamingangebote für die ARD Mediathek. Dir gelingt es, die Strategie unseres Portfoliomanagements in die kreative Entwicklung von Stories und Formaten zu übersetzen.

Du hast aktuelle Trends im Blick, kennst neue Formen des Storytellings und spannende Personalities. All dies lässt Du in die Entwicklung neuer Formate einfließen. Du verfügst über profunde Kenntnisse über digitale Plattformen und Ausspielwege und bist dabei gleichermaßen kreativ.

Das kannst du:



Du hast ein abgeschlossenes Studium und/oder weitgehende Erfahrungen in der Digitalbranche.

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung

Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstorganisation und kannst selbstständig in Projekten arbeiten und diese umsetzen.

Du hast schon neue digitale Formate an den Start gebracht und/oder in digitalen Video-Projekten gearbeitet.

Du kennst die aktuellen Nutzungs- und Angebotsentwicklungen in der non-linearen Verbreitung von Bewegtbild-Inhalten

Du hast Kenntnis in Performance Analyse und kannst diese in kreative Formatentwicklung einbringen.

Du hast viele Ideen und kannst diese in Formate übersetzen.

Du weißt, was in den sozialen Netzwerken und Streamingdiensten angesagt ist.

Das bieten wir:



Du profitierst durch die Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsmanagement im NDR, sammelst Erfahrung und gewinnst Einblicke in die ARD und den NDR, einem großen und innovativen Anbieter digitaler Angebote.

Die vielfältigen Social Media Accounts des NDR und die eigenen Plattformen der ARD gehören zu den reichweitenstärksten Kanälen im deutschen Markt.

Wir bieten dir vielfältige Aufgaben, gute Stimmung, ein motiviertes und lustiges Team - und die Möglichkeiten, eigene kreative Ideen umzusetzen.

Du bist bei uns willkommen in einer der schönsten Städte der Welt: Hamburg.

Du kannst aber auch flexibel aus dem Homeoffice arbeiten.

Wir bieten ein attraktives Honorar.

Der NDR bietet freien Mitarbeiter*innen zahlreiche Benefits wie z.B. einen Zuschuss zum Deutschlandticket, ein umfangreiches Betriebssportangebot von After Work Fitness bis Yoga sowie vergünstigtes, gesundes Essen in unseren Kaninen.

Genau dein Ding? Dann schicke uns deine Bewerbung, deinen Lebenslauf und ggf. Arbeitsproben bis zum 13.12.2024 an



innovation@ndr.de

Norddeutscher Rundfunk

Entwicklungsmanagement & Innovation

Philipp Goewe

Teamleitung Entwicklungsmanagement & Innovation