Wir suchen dich als Reporter*in für unser Studio Norderstedt Stand: 20.03.2025 17:06 Uhr Nachrichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - für Web, App, Radio und Fernsehen; den NDR und die ARD. Das alles entsteht im Studio Norderstedt, das jetzt Verstärkung sucht.

Wir freuen uns auf freie Kolleg*innen, die Lust auf regionale Nachrichten aus Südholstein und gründliche Recherche haben. Ob Wohnungsnot, Versiegelung oder Pendlerproblematik: In einem Ballungsraum wie Südholstein beschäftigst du dich mit den immer größer werdenden Herausforderungen in Siedlungsräumen, mit Wirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft. Wir berichten aber genauso über die Karl-May-Spiele und den Wildpark Eekholt. Im Gebiet unseres Studios in Norderstedt spielen viele Themen, die über Schleswig-Holsteins Grenzen hinaus spannend sind.

Du steigst gern tief in Themen ein, verfolgst politische und wirtschaftliche Entwicklungen und möchtest sie für Nutzer*innen verständlich einordnen? Du möchtest außerdem in der Region unterwegs sein und deine Themen von A bis Z selbst produzieren und präsentieren? Das alles kannst du im Studio Norderstedt machen - für den gesamten NDR und viele Redaktionen in der ARD. Bewirb dich einfach gleich jetzt!

Startdatum: nach Vereinbarung, gern zeitnah

Wir freuen uns auf Bewerber*innen mit:

journalistischer Erfahrung, vorzugsweise in den Nachrichten in Radio und/oder Online

Interesse an crossmedialer Produktion und an digitalen Plattformen

Engagement, die gewissenhaft recherchieren und gern als Reporter*in draußen unterwegs sind

Interesse für die Region und Gespür für ihre Themen

gutem Sprachgefühl

Teamgeist und Eigeninitiative

Bereitschaft, flexibel zu arbeiten, auch mal am Wochenende

Wir bieten dir:

ein motiviertes und kollegiales Team

vielfältige Einsätze und viel Abwechslung

sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Qualifizierungsangebote, u.a. Sprechtraining, wenn notwendig

Support bei der Einarbeitung in verschiedene Medien und ihre Tools

flexible Einsätze

attraktive Honorare, faire Arbeitsbedingungen, tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeitende (z.B. Fahrkostenzuschuss zum Jobticket, bezahlte Urlaubstage und einen Zuschuss bei Krankheit)

urbanes Umfeld

verkehrsgünstige Lage und gute Anbindung nach Hamburg

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Die Beschäftigung erfolgt in freier Mitarbeit und auf der Basis von Honorarverträgen. Die Honorierung und weitere Leistungen richten sich nach den einschlägigen Tarifbestimmungen des NDR.

Bewirb dich!

Lust bekommen? Dann schicke deine Bewerbung bitte an bewerbung.sh@ndr.de.