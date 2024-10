Stand: 18.06.2024 13:06 Uhr Wir suchen Dich als Verstärkung in der tagesschau-Redaktion!

Du schreibst und präsentierst gerne Nachrichten?

Du arbeitest im Team und hast mit Nachtschichten kein Problem?

Du weißt, was Recherche heißt und wie Du sie machst?

Du lernst schnell neue Workflows?

ARD-aktuell – die Redaktion hinter tagesschau, tagesthemen und tagesschau24 – braucht Dich als Verstärkung!

Wir sind die Breaking-News-Bereitschaft der ARD und das 24 Stunden am Tag. Mit Sendestrecken im Ersten und auf tagesschau24 informieren wir umgehend über die wichtigsten Nachrichtenereignisse – auch in unseren digitalen Ausspielwegen. Die Redaktion muss zu jeder Zeit sendefähig sein. Damit wir dieses Ziel erreichen, sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen.

Deine Aufgaben:

- Vorbereitung aktueller Nachrichtenstrecken mit dem Team der tagesschau

- Auswertung von Quellen wie Magazinsendungen, Talks und anderen Formaten

- Bei Interesse: Präsentation der Nachrichten live vor der Kamera

Das bringst Du idealerweise mit:

- Erfahrungen in einer Nachrichtenredaktion (Online, Audio oder TV)

- Verständliche Schreibe bei komplexen Zusammenhängen

- Einen kühlen Kopf bei Breaking-News

- Verständnis für und Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende, in der Nacht und am frühen Morgen

Der Job ist Dein Start in die tagesschau-Familie und damit der Nachrichtenredaktion, der die meisten Menschen in Deutschland vertrauen (Reuters Digital News Report 2024).

Wenn Du Interesse hast, schreib uns eine Mail an start@tagesschau.de

Ein kurzes Anschreiben und Lebenslauf sind für den ersten Kontakt ausreichend.

Deine Ansprechpartner sind Claudia Stocksieker und André Steins.

Wir freuen uns auf Dich!