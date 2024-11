Stand: 20.11.2024 12:30 Uhr Social-Media-Manager im NDR Sport (m/w/d)

Die NDR SportZone ist das Sportkompetenzzentrum des NDR und produziert das komplette sportjournalistische Angebot vom Social-Media-Post über Podcasts bis hin zu erfolgreichen Dokumentationen für die ARD Mediathek. Die SportZone ist ARD-weit Garant für erstklassige Sportberichterstattung und als crossmedialer Federführer u.a. für die Olympischen Spiele, Paralympics, European Championships, Leichtathletik, Handball und Frauen-Fußball-Events verantwortlich.

Das Social-Media–Team der NDR SportZone in Hamburg hostet den ARD-weiten Frauensport-Instagram-Kanal „Sportschau F“, bespielt Facebook mit regionalem Sport und kooperiert eng mit weiteren Social-Media-Kanälen der ARD, insbesondere mit der Sportschau.

Wir suchen eine/n Social-Media-Manager*in in freier Mitarbeit mit Rahmenvertrag. Du interessierst dich in hohem Maße für organisatorische und koordinative Aufgaben, netzwerkst gern und hast Interesse daran, Strategien zu entwickeln, mit unseren journalistischen Inhalten möglichst viele Menschen zu erreichen. Gemeinsam mit engagierten Kolleginnen und Kollegen, erstellst und koordinierst Du Social-Media-Content für Instagram und Facebook.

Wo: Hamburg-Lokstedt (Home-Office möglich)

Wann: ab Januar 2025

Umfang: 20 Tage im Monat

Dein Profil:



Du bist sehr sportaffin.

Du bist Journalist*in mit ausgeprägter Leidenschaft für Social Media und hast Lust auf erfolgreichen Sport-Content.

Du hast Erfahrung mit Social-Media-Strategien

Du hast Ideen für und Interesse an Distribution.

Du bist klar strukturiert, kannst Aufgaben und Abläufe koordinieren.

Du bist kommunikativ, offen und netzwerkst gern. Du magst Teamwork und bist - wie wir - der Überzeugung, dass man gemeinsam mehr erreicht.

Du beherrschst das Schnittprogramm Premiere und Photoshop.

Einsätze am Wochenende sind für dich kein Hindernis.

Die Beschäftigung erfolgt auf der Basis von Honorarverträgen nach einschlägigen Tarifbestimmungen und NDR-Regelungen. Wir bieten Dir ein attraktives Honorar. Zudem gewährt der NDR freien Mitarbeitenden tarifvertragliche Leistungen wie bezahlten Urlaub und einen Zuschuss bei Krankheit. Zudem profitierst du von Benefits wie einem Zuschuss zum Deutschlandticket, einem umfangreichen Betriebssportangebot von After Work Fitness bis Yoga sowie vergünstigtem, gesunden Essen in unseren Kantinen.

Hast Du Interesse? Dann schicke Dein Anschreiben und einen Lebenslauf an Doreen Strasdas per Mail an: Bewerbung.Sport@ndr.de.