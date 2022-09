Stand: 19.09.2022 13:46 Uhr NDR Studio Kiel: Crossmediale Reporter*in in freier Mitarbeit

Wir suchen für das NDR-Studio Kiel freie Kolleg*innen, die Interesse an einer crossmedialen Zusammenarbeit haben. Als Bewerber*in musst Du nicht schon alles können. Gut wäre, wenn Du bereits Erfahrungen in Hörfunk und/oder Fernsehen hast. Und wir helfen Dir gern dabei, Dich in weitere Arbeitsfelder einzufinden.

Im Studio Kiel berichten wir über Themen und Ereignisse aus der Landeshauptstadt, aus Neumünster und den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön. Hier sind wir auf der Suche nach Themen und spannenden Geschichten und präsentieren sie täglich online, im Radio auf NDR 1 Welle Nord und im Fernsehen in den Sendungen Schleswig-Holstein Magazin und Schleswig-Holstein 18:00 Uhr. Und natürlich produzieren wir auch für alle anderen Sendungen und Programme im NDR und der ARD.

Die Arbeitsfelder im Studio Kiel:

Du identifizierst und recherchierst eigenständig Themen aus der Region, textest und vertonst Deine Beiträge selbst.

Du recherchierst und produzierst häufiger für mehrere Ausspielwege, wirst von uns dazu an weitere Arbeitsfelder herangeführt.

Ggf. produzierst Du im Radio regionale Nachrichtenfenster, arbeitest dabei aktuell und selbständig.

Das solltest Du mitbringen:

Erfahrung als Reporter*in Fernsehen und/oder Hörfunk und bestenfalls für Online/Social Media

Eine gute Mikrofonstimme

Ein Gespür für Nachrichten

Lust, auch eigenständig Themen zu finden, zu recherchieren und anzubieten

Interesse, crossmediale Arbeitsweisen kennenzulernen

Bereitschaft, zeitlich flexibel und auch mal am Wochenende zu arbeiten

Genügend Energie, häufiger mal unter Zeitdruck zu arbeiten

Erfahrungen als VJ wäre ein tolles Plus

Du hast Interesse an einer Zusammenarbeit aber noch Fragen? Melde Dich gern, und wir sprechen darüber!

Martin Bechert: 0431 9876 401

Bewerbungen bitte per E-Mail an: m.bechert@ndr.de