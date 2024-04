Stand: 05.04.2024 10:37 Uhr NDR Sportredaktion sucht Social-Media Journalist*in

Social Media und Sport sind Dein Ding? Dann suchen wir genau Dich!

Das Social-Media–Team der NDR–Sportredaktion in Hamburg hostet nicht nur den ARD-weiten Frauensport-Instagram-Kanal "Sportschau F", sondern bespielt auch Facebook und X.

Wir suchen in freier Mitarbeit mit Rahmenvertrag eine Journalistin oder einen Journalisten der Lust hat, sich in enger Kooperation mit allen anderen Ausspielwegen der NDR-Sportredaktion, voll und ganz auf das Thema Social Media zu konzentrieren.

Wo: Hamburg-Lokstedt (auch Home-Office möglich)

Wann: ab sofort

Umfang: 20 Tage im Monat

Du solltest sehr sportaffin sein, das Schnittprogramm Premiere und Photoshop beherrschen sowie Freude an der Arbeit im Team haben. Der Einsatz am Wochenende sollte kein Hindernis darstellen.

Gemeinsam mit engagierten Kolleginnen und Kollegen, entwickelst Du Social-Media-Content für die von uns bespielten Plattformen, produzierst und textest diesen eigenständig und hast darüber hinaus auch Spaß an organisatorischen Aufgaben im Redaktionsalltag.

Wir bieten Dir ein Team, das auch bei Social-Media auf wertige journalistische Themen setzt. Bei uns sind freie Mitarbeitende an allen journalistischen und konzeptionellen Fragestellungen aktiv beteiligt. Als Berufseinsteiger*in mit journalistischer Ausbildung kannst du profitieren von den Vorzügen eines großen öffentlich-rechtlichen Senders.

Hast Du Interesse? Dann schicke uns Dein Anschreiben und einen Lebenslauf an: d.strasdas@ndr.de; Ansprechpartnerin: Doreen Strasdas