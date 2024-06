Host*in für neuen ARD Rotlicht-Podcast gesucht! Stand: 18.06.2024 13:06 Uhr Über Sexarbeit wird viel geredet, auch über die Frauen, die in dieser Branche aktiv sind. Doch selten mit ihnen selbst. Das wollen wir mit deiner Hilfe ändern! Bewirb dich jetzt als Podcast-Host*in.

Ein neues ARD Audiothek Original gibt ab Herbst 2024. In jeder Folge hat eine Sexarbeiterin die Möglichkeit, sich und ihren Alltag vorzustellen. Im Interview erzählen das Webcam-Girl, die Tantra-Masseurin, die Domina, die Straßenprostituierte – und weitere Frauen aus verschiedenen Bereichen der Sexarbeit - von ihrem Job, teilen Freud und Leid mit Zuhörenden und räumen mit Vorurteilen auf. Sind alle Zuhälter blöd? Wie viel verdient eine Frau damit? Kann sie neben diesem Job eine erfüllende Liebesbeziehung führen? Macht ihr Sex außerhalb der Arbeit noch Spaß?

Der Kern dieses Podcasts

Im Fokus stehen die persönlichen Geschichten der Gästinnen und auch die weibliche Perspektive auf Sex, eingebettet in journalistisch aufbereitete Daten und Hintergründe. Wir wollen einen ehrlichen Einblick in die Welt der Sexarbeit geben: authentisch, sexpositiv, mutig und fundiert.

Für den Erfolg dieses talk-getriebenen Formats sucht das NDR Landesfunkhaus Hamburg zum Spätsommer/Herbst dieses Jahres eine*n geeignete*n Host*in in freier Mitarbeit, der*die...

Sex liebt und sich nicht scheut, offen darüber zu sprechen

eine hohe Sensibilität und Tiefe beim Austausch über sexuelle Themen mitbringt

evtl. Erfahrungen mit traumainformierter Gesprächsführung und/oder gewaltfreier Kommunikation hat

sympathisch, zugewandt und humorvoll ist

Erfahrung mit Interview-/ Talkformaten und bestenfalls schon Podcast-Erfahrung hat

Ende August/Anfang September Zeit für die Aufzeichnung erster Folgen sowie für ihre inhaltliche Vor- und Nachbereitung hat

Das Landesfunkhaus Hamburg bietet dir...

die Möglichkeit, Gesicht und Stimme eines progressiven, jungen Formats der ARD zu werden

Freiraum in der Mitgestaltung und Umsetzung des neuen Formats

das Arbeiten in einem vertrauensvollen und freundlichen Team in zentraler Lage in Hamburg (hybrides Arbeiten möglich)

attraktive Honorare

Vielfalt im NDR

Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Haben wir dich überzeugt?

Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und etwaigen Hör-/Sehproben (verlinken) bitte bis zum 7. Juli 2024 an Linda Richter und Marek Nowacki via E-Mail an sexworx@ndr.de.