BSG HH - Yoga

ZURZEIT FINDEN KEINE BETRIEBSSPORTANGEBOTE (INDOOR) DER BSG AUFGRUND DER VORSCHREITENDEN AUSBREITUNG DES CORONAVIRUS STATT.

(Beschlusslage 13.03.2020 Taskforce "Coronavirus")

Stattdessen werden von unseren Trainer*innen Online-Kurse für uns angeboten.

Yoga ist Geschick im Handeln, Yoga ist Meditation in Aktion, Gleichmut wird Yoga genannt. Die Aussagen der östlichen Philosophie können durch Erfahrung nachvollzogen und überprüft werden.

In den von der Betriebssportgemeinschaft des NDR angebotenen Gruppen können Sie zwischen verschiedenen Stilrichtungen und zu unterschiedlichen Zeiten an allen Wochentagen auswählen. Nähere Infos finden Sie unter "Alle Yoga-Termine - Alle Yoga-Gruppen" und alle anderen Seiten. Wenden Sie sich an die Spartenleitung, wenn Sie ein Probetraining machen oder einfach offene Fragen stellen wollen.

Spartenleitung:

Ronald Effnert-Neudeck +49 40 4156 - 0

Michaela Vogt (für Lokstedt) +49 40 4156-5758

Annemarie Stoltenberg (für Rotherbaum) +49 40 4156-2121



E-Mail