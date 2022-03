Stand: 03.03.2022 16:45 Uhr Santulan-Kriya-Yoga

Santulan Kriya Yoga (SKY)

Barbara Kleymann, hauptberuflich Zahnärztin, bietet als erfahrene Yogalehrerin das nach dem ayurvedischen Arzt Dr. Shri Balaji També entwickelte Santulan Kriya Yoga (SKY) an. Dr. Shri Balaji També war Gründer des Atmasantulana Village, einem bekannten ayurvedischen Zentrum in Indien. Die dort praktizierten Behandlungen und Techniken beinhalten u.a. auch Yoga und Meditation, die im Zentrum auch regelmäßig praktiziert werden, sie gehören zum täglichen Programm. Die Yogaübungen sind einfach durchzuführen und können in jedem Alter durchgeführt werden. Dr. Tambè hatte jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet des Heilens mittels Ayurveda. SKY wurde erfolgreich als Gesundheitsprophylaxe eingesetzt.

Termin in Rotherbaum: Donnerstags 19-20 Uhr

Ort Ro: Haus 5, Souterrain

Anmeldung per Mail

Die TeilnehmerInnen üben eigenverantwortlich Yoga. Bei eventuellen körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen sollte ein Arzt befragt werden, ob eine Teilnahme dennoch zu empfehlen ist.