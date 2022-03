Stand: 03.03.2022 16:46 Uhr Office-Yoga in Rotherbaum

Sanftes Yoga für Rücken und Gelenke

Das Yoga ist ein abwechslungsreiches Übungsprogramm mit Dehn- und Kräftigungsübungen, Augenübungen, Entspannungs- und Atemtechniken. Alltagstaugliche Tipps zur Entlastung der Wirbelsäule werden ergänzt. Einfache Yogaübungen entspannen und kräftigen die Muskulatur, machen die Wirbelsäule und die Gelenke elastisch und bieten wirkungsvolle Hilfe bei Verspannungen, Rückenschmerzen, Fehlbelastung und Stress.

Sara Baylan entdeckte 1998 ihre große Leidenschaft für Yoga und begann intensiv zu praktizieren und sich mit verschiedenen Yoga-Arten zu befassen. Seit Mai 2010 unterrichtet die zertifizierte Yogalehrerin nach der indischen Sivananda Yoga Tradition. Sie unterrichtet an verschiedenen Orten. Ihr Unterricht wendet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersgruppen in Einzel- oder Gruppenstunden. Sara Baylan besucht weltweit Workshops und Fortbildungen für Yoga & Meditation, um sich weiterzubilden und ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Ort: Rothenbaum, H5 (Hörspielhaus), Souterrain (Eingang gegenüber der Tiefgrarageneinfahrt); Sportraum 2



Termine: montags von 18.00-19.00



Anmeldungen per E-Mail für einen Schnuppertermin sind erbeten.

Trainerin: Sara Baylan

Die TeilnehmerInnen üben eigenverantwortlich Yoga. Bei eventuellen körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen sollte ein Arzt befragt werden, ob eine Teilnahme dennoch zu empfehlen ist.