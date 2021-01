Information, Unterhaltung, Sport: Was sendet das NDR Fernsehen?

Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) erfasst die Gesellschaft für Konsum­, Markt- und Absatzforschung (GfK) die Fernsehnutzung von Personen ab drei Jahren in Deutschland. Im sogenannten AGF-Fernsehpanel (D+EU), das aktuell aus fast 10.500 Personen in rund 5.000 Haushalten besteht, wird die Fernsehnutzung tagesaktuell elektronisch gemessen. Die Daten sind repräsentativ für rund 72 Millionen Personen ab drei Jahren in Fernseh-Haushalten.