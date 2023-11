AGF: Arbeitsgemeinschaft Videoforschung

A-F

Die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH (bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung) ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern, in deren Auftrag die Einschaltquoten im deutschen Bewegtbildmarkt gemessen werden. Der AGF gehören die ARD, Discovery Communications Deutschland, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, Sky Deutschland, SPORT1, Viacom, WeltN24 und ZDF an. Weitere Organe der AGF sind der Aufsichtsrat und der Forschungsbeirat. In beiden Gremien sind auch die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband (OWM) sowie die Organisation der Mediaagenturen (OMG) vertreten.