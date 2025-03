Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Ob Tötungen im Cannabis-Wahn, illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Verbrechen aus Liebe: In diesem Podcast teilt Gerichtsreporterin Elke Spanner mit Journalistin Anna Rüter ihre persönlichen Eindrücke aus den spannendsten Prozessen, die im Hamburger Gerichtssaal 237 verhandelt werden, und erklärt, warum Urteile manchmal anders ausfallen, als man denken würde. Das ist Stoff für wahre True Crime Fans, die unser Rechtssystem besser verstehen wollen.

Rivalität. Hass. Stadtkultur: Derbys sind mehr als Fußball, deshalb sind sie für Fans die wichtigsten Spiele des Jahres. In der dreiteiligen Doku-Reihe blickt der NDR auf die Stadtduelle in Glasgow, Buenos Aires und Hamburg und zeigt, was diese besonderen Fußball-Begegnungen ausmacht. In den Dokumentationen geht es um die Verwurzelung der Derbys in der Bevölkerung, um Popkultur, um Geschichte. Welchen Ursprung haben alte Rivalitäten? Welche Rolle spielen Religion oder Politik? Die Autoren zeigen, welchen Einfluss ein Derby auf die Kultur einer Stadt und eines ganzen Landes haben kann.

